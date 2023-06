Habitantes del Fraccionamiento “La Cañada” Denuncian que Llevan 8 Días sin Agua Potable

*Constructora no Repara la Bomba de Distribución.

Tapachula, Chiapas; 02 de Junio del 2023.- Vecinos del fraccionamiento La Cañada, en esta ciudad, denunciaron ante rotativo EL ORBE que éste viernes cumplieron ocho días sin contar con agua en sus viviendas, y responsabilizaron a una constructora privada de no reparar la bomba distribuidora del vital líquido.

Héctor Alejandro Hernández Sandoval, representante de esa comunidad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que la empresa privada les dijo que el aparato «se amarró» y que a mediados de la semana que concluyó estaría lista, pero no ocurrió.

«La constructora en sí, ya hace como un año atrás nosotros estábamos a cargo de esta bomba, pero nos quitó la llave y ellos se estaban haciendo cargo. Cada vez que hay algún bajón de luz, vienen y suben la pastilla, pero ya esta vez nos dicen que se amarró y tendrán que traer otra nueva o en su caso comprar el material».

Ha habido una falta de interés de parte de esa compañía al ver que no tienen agua, «y ya cada uno está buscando el vital líquido a su propio costo, y son entre 300 y 400 pesos mínimo que te piden un tinaco de cada casa, cuando es la constructora la que debe hacerse responsable y darnos ese mantenimiento», sostuvo.

Calculó que son alrededor de 624 viviendas de ese fraccionamiento las que se encuentran sin ese servicio en una semana, y todos han tenido que afrontar el problema comprando pipas, eso les está generando un fuerte gasto económico a todos.

Lo peor de todo, según su relato, es que la constructora también se había comprometido a entregar cada una de las viviendas con tinaco, pero no alcanzó para todas y ahora no tienen tampoco cómo recoger el agua. EL ORBE / JC