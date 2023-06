Chiapas No fue Tomado en Cuenta Para Legalización de Autos Chocolate: UNTRA

*El Plazo se Vence el Próximo 30 de Junio.

Tapachula, Chiapas; 06 de junio del 2023.- Como si se tratara de un país diferente a México o que las leyes y beneficios se aplicaran solamente de manera parcial en territorio nacional, Chiapas quedó fuera de toda posibilidad de legalizar los vehículos de procedencia extranjera que ingresaron de forma ilegal, los llamados popularmente «chocolates»

Fernando Unda Castañeda, delegado estatal de la Unión Nacional de Transportistas y Campesinos (UNTRA), dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que durante muchos años entraron ese tipo de vehículos que «las autoridades no pudieron ver».

En el ánimo de buscar alternativas para que pudieran regularizar su estancia en el país, el gobierno federal abrió un periodo para que pudieran hacerlo, pero se vence este 30 de junio, y por alguna circunstancia no se incluyó a Chiapas en esos beneficios.

Indicó que hubo varios argumentos en ese decreto, algunos relacionados al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Cana. Otros señalaron que se trataba de ubicación geográfica y unos más sencillamente porque no.

Ante ese panorama, indicó que apelaron a las autoridades federales para que, por un lado, se incluyera al sur de México en esos beneficios y, por otro, permitir la ampliación del plazo para reunir los requisitos y regularizar.

«Consideramos que el único pecado de Chiapas es estar en la región del sur, y no en la del norte, porque de esa manera se le aplica un tratamiento distinto», recalcó.

Ahora esperan una respuesta positiva a sus peticiones, aunque cada vez queda menos tiempo para ello. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello