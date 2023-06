Sólo Uno Por Ciento de la Violencia Contra las Mujeres es Denunciado

*Señalan Asociaciones Defensoras de Derechos.

Tapachula, Chiapas; 07 de junio del 2023.- La violencia contra las mujeres sigue aumentando, y si anteriormente Tapachula aparecía en las estadísticas como “foco rojo”, hoy ya no es solo esta ciudad, sino otras regiones de Chiapas, ya que los casos de maltrato a mujeres son en cualquier parte de esta entidad.

De esa manera lo dijo en entrevista con al rotativo EL ORBE, Martina Velázquez Pérez, integrante de la agrupación “Voces Jurídicas Femeninas”, quien aseguró que lo malo es que esas agresiones se denuncian apenas en un pequeño porcentaje del uno por ciento.

Señaló que la violencia siempre ha existido, pero que durante la pandemia se agudizó debido a que las familias permanecieron un tanto encerradas, y ante la desesperante situación económica y falta de empleos, las emociones fueron tornándose agresivas, donde ellas sufrieron la peor parte.

Agregó que lo malo es que ahora ya no solo se da entre marido y mujer, sino que ya es un odio generalizado de la sociedad, lo que hace que no se reconozca que la muerte de una mujer es un “feminicidio”, sino que se trata de un homicidio común.

Dijo que en este caso, el feminicidio habría que valorarse como tal, porque se comete contra alguien que por naturaleza es mujer, es decir, un crimen desatado por el simple odio que alguien tiene hacia el sexo femenino.

Añadió que la situación es alarmante porque hoy en día, el rompimiento del tejido social es evidente, al menos cuando en los matrimonios se ven cuadros nada agradables, cuando la armonía ya se perdió o las relaciones ya no funcionan y quieren terminar. EL ORBE / Nelson Bautista