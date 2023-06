Perciben un Retroceso Económico en Diversos Municipios de Chiapas

* Se Requieren Obras Federales Relevantes.

Tapachula, Chiapas; 26 de Junio del 2023.- En virtud de que no hay inversiones públicas del Gobierno Federal en la región, no hay fuentes de empleo suficientes, y el poco trabajo que existe como oferta se queda ahí ya que mucha gente prefiere permanecer en casa y vivir con cualquiera de las becas o pensiones que les dan sin hacer algo.

Entrevistado por rotativo EL ORBE, así lo dio a conocer Aníbal Enrique Núñez Mejía, secretario de la organización empresarial Procentro, al asegurar que esa es la razón de que la economía regional esté paralizada y no despegue, la gente ya no quiere trabajar.

Insistió en que, al existir inversión gubernamental, por fuerza tiene que haber movimiento y todo eso hoy en día está parado. «Aparte está la inflación que se viene arrastrando desde hace varios años, y sigue avanzando, mientras que los costos van hacia arriba como parte de un conjunto de problemas que se está viviendo en el Estado».

Los grandes proyectos en la Ribera Maya y Oaxaca no benefician en nada a Tapachula. En cambio, estaba el proyecto de la Zona Libre Fronteriza y la Económica Especial, pero fue suspendido, dejando a la zona sur totalmente abandonada. EL ORBE / Nelson Bautista