Preocupa Incremento de Casos de Diabetes en Tapachula

* El 75% de la Población Mexicana Padece Sobrepeso.

Tapachula, Chiapas; 26 de Junio del 2023.- 75 por ciento de la población mexicana tiene sobrepeso en la actualidad y existe preocupación porque en diversas regiones del país, hay un incremento de casos de diabetes, incluyendo la infantil, además de otras enfermedades crónicas.

José Luis Guerrero Flores, responsable de la Unidad Médica Uneme Dorid Tapachula del Gobierno del Estado, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE que esa clínica, ubicada en el fraccionamiento La Antorcha, al sur de la ciudad, se encarga de la atención a pacientes con ese tipo de problemas como diabetes, hipertensión, obesidad, triglicéridos y colesterol altos, que de alguna manera el no atenderlas van a incidir en la salud, recordemos.

La primera causa de muerte a nivel nacional son precisamente las enfermedades cardiovasculares, informó, y entre ellas las que están provocadas por la diabetes y la hipertensión.

Entonces «la clínica se encarga de manejar casos de difícil control referidos de las unidades de primer nivel, pero también en apoyo a segundo, en este caso Hospital Regional de Tapachula.

«El hecho que tengamos una población mexicana con 75 por ciento de sobrepeso, ya es un factor de riesgo para desarrollar este tipo de enfermedades y obviamente también para las poblaciones infantiles. Si bien esta unidad no maneja diabetes en niños, porque no está enfocada a eso, sí tenemos datos de que la población cada vez más joven la padece», apuntó. EL ORBE / JC