Refuerzan Seguridad y Vigilancia de la Base de la Policía Estatal Preventiva Sector V en Tapachula

Tapachula Chiapas 28 de Junio.-Después del atentado que sufrieron los elementos de la Policía Estatal Preventiva se tomaron mayores medidas de seguridad.

Una de esas medidas es asignar elementos de la policía en las inmediaciones de la base del Sector V, en la 9ª y 7ª Avenida Sur, además de más elementos de guardia y custodia en las puertas de acceso.

Asimismo, se logró saber que las cámaras de seguridad del 911 Emergencias dieron a conocer que fueron cuatro personas las que iban coordinando el atentado, ya que se pudo apreciar que eran dos motocicletas con dos personas a bordo en cada una de ellas. Uno de los tripulantes descendió de la motocicleta y arrojó una bolsa negra al interior del cuartel general.

Afortunadamente en la cancha deportiva no habían elementos policiacos, por lo que sólo se dañaron dos patrullas una Pick Up y un vehículo Dodge, además de la fachada de los dormitorios. Los daños fueron ocasionados con una granada de fragmentación, al parecer de fabricación casera.

Después de que se registró la explosión arribaron al lugar las diferentes corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, incluidos elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaria de Marina, quienes llegaron con «binomios» para la búsqueda e identificación de explosivos.

Se logró saber que los altos mandos de la policía dieron a conocer que no bajarán la guardia en contra de los grupos delictivos, a los cuales seguirán combatiendo hasta lograr erradicarlos y recuperar la seguridad y tranquilidad del Estado. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda