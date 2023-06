Continúan Protestas en Huehuetán por Incumplimiento de Obras

*Pobladores Exigen al Alcalde que se Ponga a Trabajar.

Huehuetán, Chiapas; 29 de Junio del 2023.- habitantes de la comunidad «Carretera Nueva» de éste municipio, protestaron éste día porque a un año de concluir el periodo administrativo local, el aún alcalde José Manuel Ángel Villalobos, no ha cumplido las promesas que hizo durante su pasada campaña de proselitismo, en torno a construir un puente de estructura.

El juez rural de esa comunidad, Navidad Díaz, dio a conocer que el puente de hamaca que tienen está a punto de caer, por eso desde hace un par de años el ahora Presidente se había comprometido de manera pública, el edificar uno formal.

Durante el proceso electoral pasado, señaló, el compromiso era que le dieran el voto y a cambio, ya estando en el poder, llevaría a cabo esa obra, pero nunca cumplió.

El actual pasó de unas 500 personas cada día, incluidos niños y alumnos de todas las edades, adultos mayores y mujeres, ya tiene 12 años en funciones y amenaza en desplomarse en cualquier momento y ocasionar daños a la población.

Por ello responsabilizo al polémico Presidente que hace unos días saltó a la fama mundial luego de contratar bailarinas de table dance para celebrar el Día del Padre, en un acto calificado como inmoral en un recinto de gobierno.

Según el Juez, el Alcalde había comentado que ya estaba el recurso que se requería, desde hace tres meses, pero era para hacer otro puente de hamaca y lo que ahí se necesita es uno con estructura fija, por eso el dinero ya no se aplicó ahí.

Por su parte, el profesor Manuel Marroquín, dijo que es necesario que se cumpla con el pueblo y que de -no hacerlo- plantean iniciar el martes una serie de manifestaciones, incluido el bloqueo de la Carretera Costera.

No son un caso aislado, dijo, porque hay otras comunidades que también han sido engañadas por el Alcalde con promesas de obras y por lo mismo se espera que se unan a las protestas, programadas para la próxima semana. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello