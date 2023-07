Protestan Maestros del SNTE en Diversas Regiones del Estado

*Solicitan Mesa de Diálogo Ante Autoridades Educativas.

Tapachula, Chiapas; 07 de Julio del 2023.- Maestros de la Sección VII del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron éste día en todas las regiones de la entidad, en protesta por la falta de atención a un pliego de peticiones.

Para ello y en el caso de Tapachula, los inconformes tomaron las instalaciones de la Unidad Administrativa de Gobierno, ubicada al sur de la ciudad, en donde pidieron respuestas inmediatas para no radicalizar sus posturas.

Ahí, Gabriel Díaz Ordóñez en representación de esos maestros, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que dentro de las principales demandas está en que el Gobierno realice los pagos a 15 mil docentes de manera tradicional y no personalizado, como se ha cambiado ahora.

Sancionar a los funcionarios denunciados por acoso laboral y para ello puso el ejemplo de una maestra del municipio de Huehuetán a manos -según su versión, de un Jefe de Sector.

También recordaron que el tema de la retención que les hacen de la caja de ahorro desde hace ya tres años, pero que no tienen acceso, tampoco ha sido resuelto hasta ahora

En esta ocasión, indicó, se trató de una jornada de acercamiento para llevar a cabo una mesa de diálogo y pronta respuesta, pero que están decididos a radicalizar sus posturas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello