Impactan Altos Gastos de Clausuras Escolares en la Economía Familiar

*Amas de Casa ven Innecesarios Bailables o Festejos.

Tapachula, Chiapas; 07 de Julio del 2023.- Las exigencias de los maestros para celebrar las clausuras escolares está impactando de manera considerable en la economía de las familias en los municipios de la frontera sur, al grado de que muchos no encuentran las puertas por dónde salir.

Durán Gustavo, padre de familia, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que esa situación les ha afectado mucho, sobre todo a la gente del campo.

En la conclusión de éste ciclo escolar, calculó que se ha incrementado alrededor de un 70 por ciento los gastos que tienen que hacer en ese tipo de festejos, lo que representa un desgaste económico para las familias. «El gobierno tiene que ver eso, echar bastante la mano y ayudar en lo que es educación, porque todo está caro».

Según su versión, ya no les alcanza el dinero para todo eso, «porque cambias un billete de 500 o de a mil pesos y luego ya no tienes nada. El gobierno tiene que tomar cartas sobre el asunto en lo que son los precios elevados, para valorar al pobre y le alcance».

Por su parte, Mirna Agustín, madre de familia, comentó que no solo deben gastar demasiado en las clausuras, sino también en las inscripciones y todo lo que invertirán dentro de poco en el nuevo ciclo escolar.

Todo eso es un gasto muy fuerte al opinar, por ejemplo, que «salir en un vals y todo eso, no es obligado. Claramente las escuelas lo ponen. Con que ellos como maestros nada más nos entreguen los papeles, ya es suficiente».

Recordó que es mucho, «porque como salen ellos de la escuela, también hay niños que entran a bailables. La situación económica está fatal y pues quiera o no, nos vamos agarrando poco a poco con lo que nuestros ingresos».

Aseguró que se tiene que hacer algún ahorro para tener esa solvencia al final e inicio del ciclo escolar, pero que tienen que iniciarlo desde el primer día de clases. EL ORBE / JC