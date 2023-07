Padres de Familia Denuncian Privatización de la Educación por Altas Cuotas Escolares

*Para Este Ciclo Incrementaron Alrededor del 60%.

Tapachula, Chiapas; 13 de Julio del 2023.- Lo que en sexenios pasados fue una educación laica y gratuita, hoy ha quedado atrás. Ahora se tienen que pagar altas «cuotas voluntarias» cada seis meses por concepto de inscripción, más otras aportaciones que van a parar a cuentas bancarias personales de los Directores, quienes se resisten a entregar cuentas claras, en contubernio con funcionarios.

En torno a ese tema, Antonio Chol Ruiz, del Consejo Local de Comités de Padres de Familia, dijo en entrevista que se están subiendo las tarifas para tener derecho al ingreso para las escuelas, y por eso hay inconformidad, debido a la penosa situación económica en el Estado, aún cuando la propia Constitución establece que “las escuelas de gobierno son gratis».

Con eso, reconoció, prácticamente las escuelas públicas están siendo consideradas como privadas «y no sabemos en dónde está la lucha social de los maestros donde se dijo que querían escuelas libres de pago y tampoco lo qué está pasando con los directores y las mesas directivas de las escuelas, con el destino de los recursos».

Puso como ejemplo que en la Escuela Secundaria Federal No. 2, el aumento para el presente ciclo es del 66 por ciento, tan solo en inscripción, y por eso la inconformidad de la población, porque se esperaba un cambio positivo.

Dejó en claro que esas aportaciones nunca han sido voluntarias y ponen en vergüenza a los padres de familia cuando no les alcanza su presupuesto para pagar esas tarifas tan altas. “Es un perjuicio para la población, sobre todo para los que menos tienen».

Luego mencionó otro de los tantos ejemplos, el de la Preparatoria Tapachula No. 1, donde los padres de familia denunciaron a la Dirección por abrir un cuenta bancaria personal para el manejo de los recursos semestrales que ahora son de mil 500 Pesos por alumno.

«Se malinterpreta, porque no se toma en cuenta a la Mesa Directiva ni a la asamblea. Se presta para pensar mal de esas decisiones que se tomaron».

Al hacer un balance global del aumento en este año en todos los niveles, calculó que hay un promedio del 60 por ciento, que se ha ido volviendo obligatorio y que lo reciente la población.

Señaló que la justificación es que las escuelas necesitan mucho mantenimiento y rehabilitación, que en realidad es responsabilidad del Gobierno, pero que en muchos casos los directores aseguran que ya no hay dinero y tampoco hicieron inversión alguna.

«Este gobierno dice que el pueblo es el que manda y si la inconformidad popular son esos pagos, entonces que los padres de familia manden a sus hijos a las escuelas sin cubrir esas cuotas hasta aclarar la situación, porque no hay una ley que lo exija», indicó. EL ORBE / JC