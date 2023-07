Pulpos del Transporte Reconocen mal Estado de las Unidades en que Prestan el Servicio

*Agarran de Pretexto Darles Mantenimiento Para Intentar Subir Taifas.

Tapachula, Chiapas; 14 de Julio del 2023.- Tal y como lo documentó y denunció oportunamente rotativo EL ORBE, para que las autoridades actuaran en consecuencia, esos transportistas reconocieron éste día que ofrecen sus servicios al público, pero en unidades en malas condiciones.

Sin embargo, el argumento de sus declaraciones fue para justificar el incremento a sus tarifas, con las que piensan recaudar el dinero para el mantenimiento de sus vehículos

Por ello, un grupo de transportistas que aseguraron ser de la Alianza del Autotransporte se reunieron en ésta Ciudad, para celebrar su 48 asamblea, con miras a tratar asuntos relacionados con el servicio que prestan.

Mario Alberto Bustamante Mendoza, en nombre de los presentes, manifestó que están conscientes de que algunas unidades que utilizan para el transporte público ciertamente están en malas condiciones y requieren que se les aplique un mantenimiento generalizado, pensando también en la seguridad de los usuarios.

En entrevista con éste rotativo, señaló que no se muestran ajenos a esa necesidad, sin embargo, también saben que para ello se deben realizar inversiones fuertes para alcanzar esos niveles, pero no hay recursos suficientes.

En ese sentido, dijo que por un lado, los costos de los insumos -como el caso de las refacciones- están elevados en más del 40 por ciento de lo normal, y eso encarece el mantenimiento de las unidades.

Por otro lado, mencionó que dependiendo de las rutas, hay algunas que ingresan a colonias con calles en pésimas condiciones, lo cual les perjudica porque las unidades se descomponen frecuentemente, y aunque caro, se ven en la necesidad de darle mantenimiento a los vehículos.

Por eso, anunció, ya han enviado oficios a la Secretaría de Movilidad y Transporte solicitando un reajuste en las tarifas del pasaje de transporte colectivo, porque con lo que se cobra actualmente -según él-, no alcanzan a cubrir los gastos que originan el mantenimiento y el combustible.

Asimismo, ya han hecho propuestas para elevar las tarifas, pero finalmente es la Secretaría de Movilidad y Transporte la que va a decidir.

Lo que se propone es elevar la calidad del servicio de transporte, sostuvo, pero que eso solo puede lograr si hay un incremento en las tarifas. EL ORBE / Nelson Bautista