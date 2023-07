Rechaza Sindicato del Coapatap Liquidaciones, Exige Reinstalación de Trabajadores Cesados

*Anuncian Marcha Para hoy Miércoles.

Tapachula, Chiapas; 25 de Julio del 2023.- Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (STCOAPATAP), dejaron en claro éste martes que, con la suspensión general de labores que mantienen desde el viernes, no están buscando que las personas que fueron despedidas de ese organismo hace poco, sean liquidadas.

En lugar de ello, exigieron a la parte patronal que sus compañeros sean reubicados en sus respectivos puestos..

En entrevista con Periódico EL ORBE, Juan Enrique Moreno Monzón, secretario de Trabajos y Conflictos de esa agrupación sindical, aseguró que la liquidación no es la solución que pretenden, sino la reubicación de todos los despedidos, con sus derechos y prestaciones, de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo.

Recordó que tomaron esa determinación de frenar las labores ante el pisoteo de sus derechos laborales por parte de las autoridades, así como el despido de más de 50 personas.

En ese sentido, indicó que hasta este martes, ninguna autoridad se había acercado a ellos para entablar un diálogo y llegar a acuerdos, aunque fue claro al decir que, en este movimiento no darán un paso atrás hasta que no les resuelvan sus peticiones.

Detalló también que el sindicato lo componen 325 miembros, todos ellos de base, con antigüedades que van de los 10 a los 25 años. Por eso es que consideran que luchan por algo a que tienen derecho y merecen respeto, sobre todo por la experiencia que asegura tienen en el manejo del servicio que desempeñan. EL ORBE / Nelson Bautista