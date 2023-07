Despedazado el Libramiento Sur de Tapachula por Falta de Mantenimiento

*Mientras que en Tuxtla ya no Saben en Dónde Poner más Libramientos.

Tapachula, Chiapas; 25 de Julio del 2023.- Los baches en el pedazo de Libramiento que tiene a medias Tapachula desde hace 23 años, cada vez son más grandes y peligrosos para los miles de conductores que pasan por ahí todos los días. Son unas auténticas excavaciones, originando constantes accidentes vehiculares y la descompostura de muchos automóviles.

Así lo dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, Ricardo Salas, vecino de ese sector, y aseguró que lo peor es ahora con lluvias, porque los conductores de vehículos no alcanzan a ver los agujeros, pues al estar llenos de agua no les da tiempo de frenar o esquivarlos.

Lo más triste, dijo, es que pareciera que a las autoridades no les importa la vida de las demás personas, ya que esos grandes baches que existen en todo esa carretera han sido motivo de muchos accidentes, en los cuales ha habido pérdidas humanas.



La falta de alumbrado público a lo largo y ancho de esa importante vía de comunicación ha sido otra de las razones para que se registren problemas, apuntó, ya que por la oscuridad los choferes no alcanzan a ver ni los baches como tampoco la proximidad de otra unidad.No es posible que una carretera de mucho tránsito y más que se trata de vehículos de gran tonelaje, no sea atendida por la autoridad, ya que el bacheo, mantenimiento o rehabilitación total de ese ramal debería de ser permanente y con materiales de alta calidad, señaló.Curiosamente, en la capital del Estado, Tuxtla Gutiérrez, ya no saben a dónde construir más Libramientos, al grado que hasta segundo piso les quieren poner. EL ORBE / Nelson Bautista