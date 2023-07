Cuotas Escolares Obligatorias son Ilegales y Pueden Denunciarse Como Extorsión: Derechos Humanos

*ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS AFIRMARON QUE LA EDUCACIÓN ES GRATUITA, POR LO QUE LA INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS NO DEBE ESTAR CONDICIONADA A UN PAGO.

Tapachula, Chiapas; 25 de Julio del 2023.- De acuerdo a la Constitución, la educación en México es laica y gratuita y por lo tanto, no debe haber ningún condicionamiento y mucho menos realizar pago alguno para que los padres de familia puedan inscribir o reinscribir a los alumnos al ciclo escolar próximo.

De esa forma lo manifestó Héctor Martín Méndez, representante del Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Tapachula, quien aseguró que exigir a un padre de familia a que debe realizar algún pago, es un acto que reprueba el Gobierno Federal, porque no hay ninguna obligatoriedad en pagar cuotas.

En entrevista con rotativo EL ORBE, consideró que si hay alguna exigencia, los tutores podrían señalar y denunciar este tipo de irregularidades, incluso en el orden penal, ya que obligarlos, aunque sean otros padres de familia, a dar dinero por inscribir a sus hijos, puede ser considerado discriminatorio y como un acto de extorsión.

En el anterior ciclo escolar, varios Directores de escuelas fueron señalados de condicionar la inscripción, y se hicieron las denuncias respectivas, dijo. Ellos, los docentes, no le prestaron atención, pero algún día -cuando termine la corrupción e impere la justicia- pueden ser alcanzados por estas denuncias y van a tener su castigo.

En el ciclo escolar que recién terminó, ese Colectivo, con oficinas en la antigua Estación Ferroviaria, recibió siete quejas formales de padres de familia, a quienes les negaron inscribir a sus hijos por no mostrar la ficha de pago, sostuvo.

Consideró que si hay acuerdos entre algunos padres de familia de aportar recursos para el bien de la escuela, esto tendría que ser por aparte y no mezclarlo con la inscripción de los estudiantes. Es decir, la cooperación voluntaria podría ser posterior, pero de ninguna manera como una condicionante para poder inscribir. EL ORBE / Nelson Bautista