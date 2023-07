Solo 3% de los Conductores en la Frontera Sur Contrata un Seguro Vehicular

*Los Demás Quedan Desprotegidos Ante Algún Accidente.

Tapachula, Chiapas; 26 de Julio del 2023.- Tan solo el tres por ciento de los conductores en los municipios de la frontera sur de Chiapas contrata un seguro vehicular y de ellos, la mayoría lo hace porque se ven obligados por ser autos nuevos o unidades del transporte público, y hasta eso, solo algunas.

Manuela Bonilla Núñez, gerente en una empresa de seguros en la localidad, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que esas cifras son lamentables, en donde la indiferencia no es cuestión de dinero sino de educación financiera.

Y es que, según su versión, «los conductores piensan que nunca les va a pasar, y hay gente, conocidos que tienen un poder adquisitivo alto, pero sus carros no tienen seguro, y en el momento que incurren en un incidente creen que no les va a afectar, pero a veces se trata de un problema de millones de pesos».

En tanto que una protección de ese tipo, de acuerdo al modelo, marca, tipo, y otras características del vehículo, además de los tabuladores de la compañía aseguradora, puede costar entre los 2 mil 400 y 5 mil Pesos anuales.

Precisó que la importancia de contar con un seguro vehicular, es que nadie sale de su casa pensando que tendrá un percance pero en tan solo un momento las cosas cambian y uno se puede convertir en responsable en un accidente de grandes magnitudes, e incluso de la muerte de una o varias personas, así como de bienes materiales.

De igual forma, que no estar protegido de esa manera y ser parte en un accidente, puede concluir con cargos penales, hasta la cárcel.

En cambio, el tener contratada una póliza, en la actualidad las aseguradoras tienen como mínimo tres millones de Pesos para resarcir el daño que ocasionaron, ya sea en bienes materiales o en personas, que puede ser un factor prioritario en el proceso. EL ORBE / JC