En Auge el Éxodo de Migratorio en la Región, ¿Hasta Cuándo?

*Población Sufre Acoso por Parte de Indocumentados.

Tapachula, Chiapas; 11 de Agosto del 2023.- «Tendría que ser muy ciego para no darse cuenta de la cantidad de migrantes que existen y como para qué los detecten hasta el centro o el norte del país, pues ya sería cuestión de corrupción».

Así lo consideró en entrevista para rotativo EL ORBE, Melisa Aguilar García, en voz de un grupo de universitarias de la localidad, quien consideró «se debe mucho a la corrupción que existe, porque como nos podemos dar cuenta en Tapachula abundan demasiado los migrantes».

De manera paralela, indicó, también se ha incrementado el acoso de parte de los indocumentados hacia la población mexicana, sobre todo en contra de las mujeres.

«Lo digo porque lo he vivido. Aparte, el muchísimo desorden que ocasionan en la cuestión de limpieza y de higiene, con eso está muy claro que afecta a los mexicanos y también en la economía regional, señaló.



1 de 2

Ante el arribo de manera ilegal a Tapachula por parte de mies de extranjeros todos los días, reconoció el tamaño de la corrupción que hay en la dependencia encargada de vigilar todo ello.«Está mal, porque entre más abundan los migrantes y no estoy diciéndolo de modo a sonar xenofóbica, sino de que, sí nos afecta muchísimo que ellos no puedan hacer algo al respecto con eso. Son demasiados los extranjeros que hay aquí en Tapachula, más en esta zona».Según su versión, entre los daños más considerables está la economía y cada día que pasa son más los grupos de esas personas deambulando en la ciudad, desde su perspectiva.La mayoría es de origen haitiano, venezolanos, cubanos, y en general de muchas partes del mundo, comentó.Por eso hizo un llamado al Gobierno Federal para «que pongan un orden y de verdad se vea que sí están haciendo algo, porque pues nada más dicen y no hacen nada». EL ORBE / JC