Bamos40 se Inclina por Educación Alterna en Chiapas

* Propone un Nuevo Proceso de Enseñanza.

Tapachula, Chiapas; 28 de Agosto del 2023.- Al dar la bienvenida al nuevo ciclo escolar, David Guzmán Salas, dirigente de Bases Magisteriales Organizada Sección 40 (Bamos40), afirmó que “hoy que se inicia este nuevo ciclo escolar 2023-2024, estamos todos los docentes en el mejor de los objetivos de poder ayudar a la enseñanza aprendizaje de toda la niñez de educación básica y del nivel medio superior”.

Manifestó que para el reto del nivel básico, la utilización de los libros va a ser muy importante en el proceso de enseñanza, “sin embargo, siempre nosotros como parte disidente de la Coordinadora, vamos a proponer el modelo alternativo que va de la mano con los libros de texto, un modelo alternativo que le permite al maestro realmente entender la problemática que vive dentro y fuera de su contexto escolar, con la única finalidad de proponer un nuevo proceso de enseñanza aprendizaje para todos los alumnos”.

Al tiempo de proponer una verdadera enseñanza de la conciencia de la niñez, dijo que esperaban que en todas las escuelas de todos municipios del Estado de Chiapas, se lleven a cabo los procesos de inicio escolar y con el mejor de los éxitos de cada uno de los maestros.

Asimismo, añadió, la utilización de los libros será también un acuerdo en el análisis que hagan los maestros, los padres de familia con la Dirección de la escuela. “Creo que es importante dar a conocer a todos los padres de familia realmente la situación de los libros de textos que en lo particular podemos mencionar que como referente, no existe una situación grave a la educación de la niñez, al contrario, seguiremos avanzando por definir la situación de la niñez en el sentido del proceso de aprendizaje”.

Por otro lado, fue entrevistado Juan Vázquez Martínez, director de la escuela “5 de Febrero”, y mencionó que los libros llegaron bajo las mismas condiciones de los ciclos escolares anteriores, el único detalle es con los nuevos programas del 2023 que los libros de texto gratuitos tratan con diferentes formas, pero los contenidos siguen siendo los mismos.

Por eso en esa escuela le dijeron a los maestros cómo vienen los libros, no se analizaron en su totalidad, pero sí alcanzaron a conocerlos primeramente ellos, para que si el padre de familia llega y dice que algunos contenidos no son adecuados, el maestro tenga la forma de cómo decirle al padre de familia esto sí o esto no, aclaró.

Asimismo, indicó “aunque ahora vamos a tener un periodo de recuperación, en cuanto termine este periodo, ya comenzamos nosotros a trabajar con estos libros de texto. Pero hasta ahorita, ningún padre de familia o autoridad nos ha dicho que esos libros no se van a utilizar, aquí prácticamente lo vamos a utilizar”.

Agregó que al menos en la Zona Escolar 019 hay planteles que van a trabajar con estos libros, esperando que algunos padres de familia platiquen con los Directores de si se van a utilizar o no esos libros.

Dijo por último que no hay nada fuera de lo normal, “todos vamos a iniciar como hemos iniciado en ciclos anteriores, lo único que vamos a hacer es cómo abordar el tema el cual se tendrá que trabajar por proyectos, pero no es nada del otro mundo. Los proyectos no son más que lo que se trabajaba anteriormente y eso lleva un tiempo determinado”. EL ORBE/Nelson Bautista