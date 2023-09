Advierten Sobre Nuevo Reto Viral que Causa la Muerte en Menores de Edad

*Llaman a los Padres Estar Pendiente de sus Hijos.

Tapachula, Chiapas; 31 de Agosto de 2023.- En los últimos días, se ha estado difundiendo la puesta en marcha de algunos retos virales entre menores de edad, los cuales resultan riesgosos no solo para la salud de quienes lo practican, sino para su integridad física.

Giselly Alicia Arévalo Alvarado, psicoterapeuta de profesión, dijo que la nueva modalidad se denomina “Knockout Challenge”, la cual consiste básicamente en conseguir que el protagonista se desmaye debido a la falta de oxígeno, luego que un participante le presiona el pecho, desinflando sus pulmones hasta que el segundo se desvanece y cae desmayado.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, aseguró que esta tendencia inició desde el 2020, pero que a últimas fechas tomó fuerza en Mérida Yucatán, la pusieron en práctica unos jóvenes sin pensar en las consecuencias que acarrean estos retos virales.

Explicó que cuando un joven acepta participar, le presionan el pecho y como no puede respirar, se desmaya. Sin embargo, dijo que esta práctica puede ser peligrosa ya que puede provocarle hasta la muerte.

Agregó que eso es consecuencia de que muchos jóvenes pasan demasiado tiempo con el celular o su computadora, conectados en internet, viendo toda clase de programas, aun cuando esas informaciones sean maliciosas o no recomendables.

Por eso, dijo, los padres de familia deben tener mucho cuidado y deben revisar constantemente qué es lo que hacen sus hijos con el celular o con la computadora, porque la moda es estar conectado a una plataforma digital y ahí es cuando les da por participar en juegos nada buenos o caen en situaciones de riesgo.

Asimismo, comentó que los jovencitos no solo hacen amistad con sus propios compañeros de escuela o colegio, sino por medios sociales y el internet, hacen amistad con personas de otros lugares o de otros países incluso, y es ahí cuando se exponen a ser víctimas. EL ORBE/Nelson Bautista