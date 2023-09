Zozobra en la Población por Aumento en la Violencia

*Hombres Armados Circulan por la Ciudad.

Tapachula, Chiapas 02 de septiembre 2023.- La violencia que se está registrando no es solo en la región ni en el estado de Chiapas, es en todo el país que se viene atravesando desde hace rato, la cual se recrudeció a partir de la presente administración federal.

Así lo dio a conocer Manuel de Jesús Márquez González miembro del Colegio de Abogados del Soconusco, quien al conceder una entrevista al rotativo EL ORBE, aseguró que, al inicio de la actual Administración, se dijo que a los delincuentes no se les iba a combatir con balazos, sino con abrazos.

En el caso de Chiapas, comentó que, nunca antes había tenido un clima de violencia como hay ahora, a tal grado que ya no se puede transitar libremente por Chicomuselo, La Trinitaria, Paso Hondo, Frontera Comalapa, Amatenango, o Motozintla.

Explicó que antes, el sector que se dedica a la abogacía, para ir a Comitán o San Cristóbal de las Casas a realizar trámites, viajaban por carretera por la Sierra con toda tranquilidad, aunque ahora, ya no es posible debido a los enfrentamientos y ejecuciones entre esos grupos delictivos del crimen organizado.

Reconoció que al menos, en la Costa de Chiapas es en donde no se ha visto tanto enfrentamiento, ejecuciones, levantamientos, y se puede transitar con cierta libertad todavía, aunque hay que decir que, en Tapachula en los últimos días, se han registrado ejecuciones e incluso hasta feminicidios.

Agregó que debido a que se ha estado dando altos niveles de inseguridad, es que estos delitos se están combatiendo por las demandas de diferentes grupos de mujeres, y colectivos sociales buscadores de personas desaparecidas, reclamando seguridad y justicia ante la autoridad para que hagan su trabajo.

Asimismo, señaló que los retenes, que son inconstitucionales y aunque sean un poco molestos para los conductores, se deben establecer en lugares estratégicos y deberán realizarse con toda exactitud para evitar el delito, con la revisión exhaustiva.

Lamentó los sangrientos acontecimientos de las últimas horas en la que personas armada con Ak47 y de otro tipo circulando por la ciudad han acribillado tanto a hombre como a mujeres sin que exista una estrategia eficaz en materia de la prevención del delito, que en este caso, es una de las responsabilidades de la policía municipal. EL ORBE/Nelson Bautista