Reportan Agencias de Viajes que se Extiende Temporada Alta en Tapachula

Tapachula, Chiapas; a 02 de septiembre del 2023.- Al concluir la primera semana de retorno de clases y por ende la conclusión del periodo vacacional de verano, las empresas turísticas reportan que se ha extendido esa temporada alta luego de que el transporte aéreo y terrestre esta al 100% de ocupación.

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE Manrique Legorreta Anthor, presidente de la asociación de agencias de viajes de Chiapas zonas soconusco, quién preciso que las personas tendieron a salir más de vacaciones y se llenaron más todos los centros turísticos, lo que fue gran ventaja para la recuperación económica de toda la población.

Según sus cifras los vuelos superaron las expectativas de ocupación en el caso del aeropuerto internacional de Tapachula, tanto de llegada como de salida. De manera general, agregó, hubo mucha afluencia de pasajeros de Guatemala, de México, de todas partes.



En estas vacaciones los lugares que más se visitaron por parte de los que salieron de Tapachula son las ciudades de Cancún, Acapulco, Oaxaca, Huatulco, pero en general todas las rutas aéreas, se vieron aglomeradas.Reconoció que, ahorita con la afluencia de los migrantes se están llenando demasiado los vuelos, «tanto así que para nosotros no se ha ido la temporada alta y se recomienda a los pasajeros adquirir con anticipación sus boletos, porque por ejemplo si están acostumbrados a comprarlos de un día para otro, corre el riesgo de no encontrar o tener que pagar altas tarifas».Recordó que dentro de unos días se celebrarán en todo México las fiestas Patrias y por lo tanto habrá un puente de descanso que coincide con las celebraciones similares en Guatemala. Así, se considera que habrá otra movilización turística muy importante.Aceptó ha habido un incremento derivado a la demanda, «o sea el avión no es como el autobús, no se va con una misma tarifa, dan determinado número de lugares con ciertos precios, entre más lleno este, más caro son». EL ORBE / JC