Vecinos del Cantón El Porvenir Exigen Construcción de su Carretera Principal

*Llevan Bastante Tiempo Suplicando al Ayuntamiento ser Atendidos.

Tapachula, Chiapas; 11 de Septiembre de 2023.- Autoridades y pobladores del cantón El Porvenir, de este municipio, solicitaron a las autoridades federales y estatales incluir en el presupuesto de egresos la modernización de su carretera principal, porque se encuentra en deplorables condiciones.

Yolanda Pérez Rodas, vecina de ese lugar dio a conocer en una reunión sostenida con los representantes de esa comunidad que durante muchos años han hecho las peticiones pertinentes a los gobiernos en turno, pero hasta el momento sus demandas no han sido escuchadas, aun cuando ese camino beneficia también a varias comunidades aledañas.

Solamente dos unidades del servicio del transporte colectivo tienen el valor para transitar por esa ruta, dijo, pero hay ocasiones en las que prefieren quedarse hasta cierta distancia porque ya les es imposible transitar, y entonces los usuarios deben caminar ese trayecto, incluidas personas de la tercera edad, niños y amas de casa.

Por esas condiciones en las que se encuentra el camino, dio a conocer que les cobran hasta 80 Pesos para trasladarse a la cabecera municipal, “y cantón El Porvenir sigue en el olvido de las autoridades cada año».

Por su parte, Adalberto Cordero Morales, Juez de esa comunidad, dio a conocer que, a pesar de que tienen muchos rezagos, durante muchos años ha sido la prioridad la reconstrucción de esa vía de comunicación y por eso se ha hecho infinidad de gestiones que no han pasado de ahí.

Detallo que son alrededor de 6 kilómetros que se encuentra en lamentables condiciones, en un tramo cercano a los también cantones San Carlos y Santa Elena, en la zona alta de este municipio.

Mientras que Armando Fuentes Barrios dio a conocer a este medio de comunicación que han sufrido mucho por lo destruida de esa carretera ya que también sirve para el traslado de las cosechas, para que los estudiantes vayan a las escuelas, las amas de casa a las compras y a trabajar, al igual que los hombres del campo.

«Nuestras autoridades no nos quieren voltear a ver, nada más nos han visitado en las épocas electorales para pedirnos el voto y ofrecernos a cambio muchas cosas que se quedan solamente en puras promesas» señalo.

También hizo referencia de que tienen serios problemas para trasladar a sus pacientes en busca de atención médica y por eso coincidieron en que es sumamente importante que se realicen esos trabajos para beneficios de cientos de familias que viven en ese sector. EL ORBE/ Ildefonso Ochoa Argüello