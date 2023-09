Pobladores de Puerto Madero Piden Instalación de Registro Civil

*Es el Poblado más Grande de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 17 de Septiembre de 2023.- La población de Puerto Madero, al sur de la Ciudad de Tapachula, frente al Océano Pacífico, tiene ya muchos años de existir y a pesar de su crecimiento, cuenta con muchos rezagos al carecer de algunos servicios importantes.

En entrevista concedida a rotativo EL ORBE, Yaneth Toledo Santos, habitante de ese lugar, aseguró que les está haciendo mucha falta la instalación de una oficina del Registro Civil, pues por falta de ella, hay muchas familias que no han podido registrar a sus hijos.

Quienes requieren de un servicio del Registro Civil, la única salida que tienen los porteños es trasladarse a la Ciudad de Tapachula, dijo, pero si se trata del registro de un menor, por fuerza deben llevar a dos testigos, y de acuerdo a la difícil situación económica, eso les resulta muy caro.

Agregó que, si hubiera instalaciones de esa dependencia en Puerto Madero, les ahorraría mucho a los habitantes de ese lugar y de comunidades cercanas a la hora de realizar algún trámite en esa oficina, al no tener que pagar pasajes además de la pérdida de todo el día, como sucede si van a Tapachula.

En los últimos años, afirmó, Puerto Madero se ha llenado de gente, un crecimiento poblacional enorme, pero requiere de servicios como en este caso, en que se necesita una oficina del Registro Civil, lo cual corresponde al nivel estatal.

No obstante el crecimiento de ese centro poblacional, los rezagos en servicios son enormes, ya que también requieren de arreglo de drenajes, agua potable, alumbrado público, y el arreglo de varias calles, indicó.

En ese sentido, pidió al Ayuntamiento Municipal que preside Rosa Urbina Castañeda, conocer esas necesidades y atiendan las demandas del poblado más grande de Tapachula. EL ORBE/Nelson Bautista