OBRA DE TEATRO “DE LOS 4 NO SE HACE 1”: TITO SÁNCHEZ– CANACO

Una Obra de Teatro donde la química entre los actores es palpable en el escenario, y su capacidad para hacer reír al público es innegable.

Karla Barahona destaca con su carisma y habilidad para el humor físico, mientras que Abraham Ramos demuestra su talento para la comedia con su timing perfecto. Olíca Velázquez y Salvador Amaya complementan el elenco con su versatilidad y gracia.

La dirección de Tito Sánchez es impecable, logrando que cada escena fluya de manera natural y manteniendo el ritmo y la energía en todo momento. Los diálogos son ágiles y las situaciones cómicas se suceden sin descanso, manteniendo al público enganchado y riendo a carcajadas.

“De los 4 no se hace 1” es una obra de teatro que no se puede dejar pasar. Con un elenco talentoso, una dirección impecable y un guión lleno de humor inteligente, esta comedia es sin duda la mejor del año. No te la puedes perder.