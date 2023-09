Necesario Reubicar Fuera del Centro de la Ciudad Bases de Colectivos y Taxis Foráneas

*Causan Caos Vial en Horas Pico.

Tapachula, Chiapas; 21 de Septiembre de 2023.- Las bases del transporte público de colectivas y taxis, ubicadas en pleno centro de la Ciudad, provoca caos vial y un desorden de tránsito vehicular de grandes dimensiones.

Al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, Edmundo Rafael García, empresario en el Centro Histórico, aseguró que debido a ello, el comercio en general ha resentido bajas ventas por la decisión de muchos tapachultecos de ya no ir al centro debido a ese caos.

Añadió que los lugares donde actualmente tienen su base las diferentes rutas de transporte público, al ser reubicadas esos espacios que dejarían libres podrían ser tomados para estacionamiento de vehículos, ya que la población desea ir de compras al centro o a realizar trámites en oficinas o bancos, y no encuentra dónde estacionar sus autos.

Por ello, indicó, es necesario que las autoridades, a través de Vialidad y Tránsito Municipal, reubiquen esa propiedad habitadas como terminales, para que operen en lugares estratégicos fuera del centro de la Ciudad y evitar aglomeraciones.

Al haber más espacios para el estacionamiento de vehículos particulares en las calles céntricas de Tapachula, consideró, podría ser más la afluencia de gente de la localidad que desee ir al centro de compras a las tiendas, mercados o a realizar trámites en las distintas oficinas ubicadas en ese lugar.

Asimismo, señaló, también es necesario que las autoridades municipales traten de poner más orden en cuanto a la presencia de migrantes en el centro de la Ciudad, porque ese es otro motivo por el cual los tapachultecos o los visitantes se han retirado y prefieren ir a otros lugares, como plazas comerciales.

En el caso de los migrantes, el Gobierno podría construir unas galeras grandes fuera de la ciudad para que ahí pernocten, y no tengan necesidad de andar deambulando por las calles de la ciudad, donde solo su presencia causa problemas a la sociedad tapachulteca, aseveró. EL ORBE/Nelson Bautista