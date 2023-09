Casetas de Policía Permanecen Abandonadas en Tapachula

* Habitantes Exigen la Presencia de Elementos de Seguridad.

Tapachula, Chiapas; 23 de Septiembre de 2023.- El parque ubicado en la colonia Pobres Unidos, el cual permanecía abandonado, ya recibió su cuota de limpieza y atención, esto, gracias a la unión de algunos colonos quienes se han organizado para mantenerlo en buenas condiciones.

Entrevistado por Periódico EL ORBE, Luis Alberto Soto, habitante y gestor de la colonia, dio a conocer que, debido a la respuesta de los pobladores, ese espacio recreativo ya muestra otra cara, pues no solo fue limpiado sino que sus juegos como la resbaladilla, el sube y baja, columpio, fueron reinstalados, pues los amantes de lo ajeno habían desmantelado este lugar.

Ahora que el parque ya luce diferente, dijo, consideran necesario que las autoridades municipales dispongan que haya un policía en la caseta de vigilancia ubicada en ese lugar, con tal de ofrecer mayor seguridad, pues desde hace algunos años no cuentan con vigilancia en el lugar.

Explicó que debido al abandono que había, el parque era tomado por los delincuentes para drogarse, pero también imponían temor, razón por la cual los mismos lugareños dejaron de acudir a ese espacio recreativo para no ser víctima de alguna fechoría.

Por el mismo abandono en que estaba, de pronto empezó a registrarse toda clase de robos, incluso también la escuela primaria fue blanco de los delincuentes, señaló.

Asimismo, debido al alto grado de inseguridad, hace unos meses se registró el caso de una joven que fue violada en ese lugar, razón por la cual en su momento también solicitaron el patrullaje por parte de la policía municipal.

Afirmó que el primer paso ya se dio, que fue la limpia del parque de la colonia, pero ahora lo segundo sería que pongan a un policía de manera permanente en la caseta de vigilancia, para dar mayor seguridad a los colonos.

En gran parte de la Ciudad, las casetas solamente son adornos, porque tampoco cuentan con policías. EL ORBE/Nelson Bautista