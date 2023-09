Comuneros de Cacahoatán Exigen Rehabilitación de Caminos

*Para Poder Sacar las Cosechas de sus Parcelas.

Cacahoatán, Chiapas; 24 de Septiembre de 2023.- Los caminos sacacosechas en este lugar están totalmente abandonados por las autoridades municipales, que aún encabeza el alcalde, Rafael Inchong Juan, ya que en lo que va de la presente administración no les han prestado la más mínima atención.

Tal fue la denuncia que hizo el agricultor Alejandro Coronado Cifuentes, quien en entrevista concedida a rotativo EL ORBE, aseguró que esos caminos son importantes en virtud de que a través de ellos los campesinos pueden llevar a sus casas o a los centros de acopio sus cosechas.

Añadió que no es solo el caso del café, que es lo que más está cultivado, sino que también se trasladan otros productos, como el plátano, frijol, rambután, mango, cacao, naranja, maíz, entre otros.

Ahora que los caminos están intransitables, los fletes para el acarreo de la cosecha les está resultando muy caro, pues los transportistas ponen de pretexto el alza de los combustibles, pero también que las carreteras tienen muchos hoyancos y eso les causan problemas en sus vehículos, dijo.

Es necesario que la autoridad local, estatal y federal, ponga mayor atención a la zona productiva en el Estado, señaló, como lo es la frontera sur.

Reconoció que la actual administración ha dejado mucho de qué hablar, ya que este gobierno vino afectar a todos los productores, porque muchos han sido abandonados.

Señaló que se implementó un programa denominado “Sembrando Vida”, sin embargo, este no se sectorizó, pues solo en Chiapas hay unos 200 mil productores y la pequeña dádiva que dan no les alcanza, incluso hasta en el sector crediticio no hay apoyo para la productividad, pues todo ha desaparecido. EL ORBE /Nelson Bautista