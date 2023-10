Usuarios Protestan en Oficinas del Coapatap por Altas Tarifas, Desabasto y Pésimo Servicio

*No hay Agua en Varias Colonias, Pero los Recibos Llegaron Puntuales.

Tapachula, Chiapas; 11 de octubre de 2023.- En la colonia Lomas del Soconusco, que se ubica en la parte nor-oriente de la ciudad, tienen problemas por el desabasto de agua potable, además de que aumentaron demasiado las tarifas, por un pésimo servicio.

Por ello, representantes de colonos estuvieron la mañana de este miércoles en las instalaciones del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), para exigir a los directivos de esa empresa a que les surtan el vital líquido, ya que por eso pagan el recibo puntual.

En entrevista otorgada al rotativo El Orbe, Clara Luz Santeliz Mérida, dijo que el servicio que les presta Coapatap es deficiente, ya que en ocasiones les suministran el líquido hasta los 20 días, y apenas por unas dos horas cuando mucho, y no alcanzan a llenar sus tanques.



1 de 2

Explicó que, gracias a que ha estado lloviendo de manera intensa en Tapachula, es que aprovechan para llenar sus recipientes para el lavado de ropa y trastes, pero resulta que, para el aseo personal tienen que comprar con los distribuidores, quienes por un tinaco o una pipa les cobran grandes cantidades, lo que ocasiona daños a la economía familiar.Agregó que ahora que fueron a protestar a ese organismo, comentó que los funcionarios del Coapatap, a manera de burla, les dijeron que por qué no se van a vivir donde sí llega el agua.Añadió que aparte del mal servicio en la dotación, los dirigentes no tienen nada de vergüenza al enviar recibos, algunos hasta por la cantidad de mil 400 pesos, lo que constituye una gran burla ya que están cobrando esa cantidad y no les envían nada.También, que todas las familias que viven en esa colonia, tienen hijos pequeños y por ello, existe la necesidad de llevarlos a las escuelas, pero se requiere el agua para el lavado de los uniformes.En tono de protesta para exigir que les doten del suministro, afirmó que es un derecho que les corresponde, porque son servicios básicos que debe dotar el ayuntamiento a la población, además lo pagan a precios muy caros. EL ORBE / Nelson Bautista