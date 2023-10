Crimen Organizado se Apoderó de la Región del Sur: Pueblos Sin Fronteras

*Advierten Sobre Cobro de Piso, Ejecuciones, etc.

Tapachula, Chiapas; 18 de Octubre del 2023.- «El crimen organizado ya se ha apoderado también de la franja limítrofe entre México y Guatemala, y en el caso de Chiapas, ahora ya es común el cobro de piso, las ejecuciones, robos, asaltos, ataques armados, el narcotráfico y corrupción en grandes niveles», sostuvo Irineo Mújica Arzate, director de la asociación «Pueblos Sin Frontera».

En entrevista para rotativo EL ORBE, lamentó el ataque que sufrió en la víspera el activista y director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis García Villagrán, cuando viajaba junto con su familia en la carretera entre los municipios de Suchiate y Tapachula.

El último reporte médico de este miércoles es que se encontraba grave y debe ser intervenido de emergencia por las múltiples fracturas que tiene en gran parte del cuerpo

No sólo es muy preocupante esos hechos delictivos perpetrados por un grupo de ocho individuos con pasamontañas, que lo interceptaron para agredirlo, dijo, sino también que se haya dado a conocer en dónde fue internado y que el Gobierno no le asignará protección.

«Es una situación muy grave que el crimen organizado esté operando de manera impune y abierta, y ahora esos grupos sean la ley en el sur del país, en donde se amaga a las autoridades, a policías, organizaciones defensoras de los derechos humanos y a la sociedad en general», recalcó.

Asimismo, consideró, es un gran error que los tres niveles de Gobierno, estando en un lugar tan crucial como lo es la puerta de entrada a México, permitan que el crimen organizado este operando sin ninguna restricción y tome el control de todo.

«No pueden estar cobrando piso ni haciendo todos esos delitos en Chiapas, donde hasta hace poco era uno de los Estados más tranquilos del país», detalló al pedir al Gobierno protección al agredido y evitar las omisiones.

Y es que, según dijo, en lugar de brindarle seguridad, fue revelado en donde se encuentra recibiendo atención médica, lo que pone en riesgo su integridad física y su vida misma.

«La frontera sur está abierta para todo, pero no se habían metido en contra de activistas y defensores de los derechos humanos», aclaró al opinar que forzosamente tienen que estar involucrados los cuerpos policíaco», puntualizó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello