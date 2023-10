Saturada la Costa de Chiapas con Miles de Migrantes en Libre Paso

*Transitan sin ser Detenidos por las Autoridades.

Tapachula, Chiapas; 18 de Octubre del 2023.- De acuerdo a la medición de algunas organizaciones de Derechos Humanos y religiosas, hasta este miércoles hay alrededor de treinta mil migrantes en movimiento en los municipios de la Costa de Chiapas, muchos están haciendo ese recorrido a pie y otros utilizando al servicio del transporte público.

La cifra, según lo que dieron a conocer, es solamente de lo acontecido en los últimos diez días, y debe haber otros ocho mil que se fueron de la Ciudad hacia el norte del país vía aérea, aunque estos son los que reciben recursos de sus familiares desde los Estados Unidos y no tienen problemas económicos.

Derivado de esta demanda extraordinaria de las unidades de transporte en los últimos días, ha ocurrido un fenómeno que está ocasionando inconformidades entre la población local y los que utilizan la ruta federal del litoral del pacifico chiapaneco.

Y es que ahora los taxis, las colectivas y los autobuses de pasajeros decidieron aprovechar esa situación y aumentaron sus tarifas sin previo aviso y sin autorización hasta el doble de lo común, o más, pero sus pasajeros son en su mayoría personas de origen extranjero que decidieron avanzar hacia el centro y norte del país sin esperar los documentos oficiales.

En tanto quienes van en grupo caminando por la carretera, ahora se encuentran con lugares de descanso de particulares, en los que le ofrecen comida, baños, cuartos para pernoctar, renta de teléfono y otros, por un único pago que se hace al día, y esto les da un poco de tranquilidad a los migrantes, porque están resguardados de la inseguridad y de las condiciones climatológicas adversas.

Se desconoce cuáles han sido los cambios en la política migratoria de México, porque han dejado el paso libre a todo ese éxodo sin que se aplique en lo dispuesto en la ley, y tampoco sean detenidos por los agentes del instituto Nacional de Migración y por ninguna otra corporación policiaca, en la infinidad de retenes que hay en ese tramo carretero alrededor de 250 kilómetros de largo.

La acumulación, se estima, comenzó justo cuando se abrieron los accesos en la carretera de Guatemala hacia el municipio de Suchiate, al inicio de esta misma semana, así como los movimientos que se han hecho en la Comisión Mexicana de Ayuda para los Refugiados (COMAR), de supuestas atenciones realizadas.

Esto ya ha generando un serio problema en el Estado de Oaxaca porque las comunidades fronterizas con Chiapas ya estaban reportando que están sobre saturadas y no cuentan con la capacidad de infraestructura para atenderlos, luego de tener acumulados, de todo el año, unos cien mil extranjeros que buscan también que el Gobierno Federal mexicano les extiendan un documento con el cuál puedan viajar durante mes y medio sin ser detenidos.

Lo ocurrido ha beneficiado en gran parte a la Ciudad de Tapachula, no solo porque se ha despresurizado, sino también porque se redujeron los conflictos sociales, las inconformidades en contra del INM y la exigencia de servicios gratuitos, sobre todo los relacionados a la educación, atención médica y medicamentos, incluso alimentación. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello