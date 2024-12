Sección 40 de la CNTE No se Sumará al Paro

*Realizarán Censo con Gremio Magisterial.

Tapachula, Chiapas; 22 de Mayo de 2024.- El bloque democrático de la Sección 40 está preparando un precongreso estatal, en virtud de que la Secretaría de Educación en Chiapas como parte patronal, sigue perjudicando a los maestros estatales en cuanto a la fiscalización y mal timbrado de la nómina, y en el tema de la seguridad social.

Así lo dio a conocer el profesor David Guzmán Salas, representante estatal de Bases Magisteriales Organizadas de la Sección 40 (VAMOS40), quien señaló que también insistirán en el esclarecimiento del robo de la caja de ahorros que sufrieron los maestros, por lo cual pedirán una auditoría al interior de la Secretaría de Educación.

Subrayó que los maestros de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no se sumarán al paro de labores y al plantón indefinido que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) en Tuxtla Gutiérrez y en la Ciudad de México.

Añadió que, como ruta de movilización, los representantes irán a todas las escuelas para realizar un brigadeo, no como un paro de labores, sino simplemente para conocer la opinión de los maestros respecto a si se unen al paro de sus compañeros maestros en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

De igual forma, afirmó que está en proceso una carpeta de investigación, por el desfalco que hubo al interior de la Sección 40 durante el comité anterior que son 400 millones de pesos, pero que legalmente están sustentados solo 120 millones de pesos. De momento dijo que están esperando a que sean llamados a rendir cuentas los que están involucrados.

Expresó estar en contra de Rosa Aidé Domínguez, Secretaria de Educación, en virtud de que no ha intervenido en la defensa de los maestros estatales, a quienes ha dejado en total desamparo. Hoy, dijo, esa secretaría deja mucho que desear.

Indicó que hay temas pendientes con los maestros estatales, uno de ellos es el mal timbrado de nómina que afecta a más de 22 mil docentes, quienes sufren la retención de impuestos en desacorde al salario real por parte de la Servicio de Administración Tributaria (SAT). EL ORBE/Nelson Bautista