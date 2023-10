El Próximo Jueves Inicia Operaciones Aerolínea Viva Aerobús en Tapachula

*Ofrece Tarifas Económicas.

Tapachula, Chiapas; 26 de Octubre del 2023.- Esta Ciudad cuenta, desde el 10 de julio pasado, con tres vuelos directos a la semana hacia Monterrey, Nueva León (lunes, miércoles y viernes), a través de la empresa aérea Volaris, pero a partir del jueves 2 de noviembre, ya se contará con otros tres, los cuales serán los martes, jueves y sábado, por medio de la línea Viva Aerobús.

Así lo dio a conocer Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, director de Vuela Agencia de Viajes, quien aseguró que es la primera vez que Viva Aerobús, la única línea de bajo costo en el país, llegará a Tapachula, y también que tres aerolíneas tomen como ruta a esa ciudad.

En entrevista con rotativo EL ORBE, la nueva empresa, explicó, tiene un modelo de negocios único, pensando siempre en los bajos costos, y por supuesto, su objetivo es la competitividad.

Recalcó que, por ser de bajo costo, aparte de demoras en mostradores, en los traslados no hay otorgamiento de alimentos, pero también, la entrega de equipajes es más lenta comparando con las otras aerolíneas.

Sobre los horarios, dijo que el vuelo saldrá de Monterrey a las 10:45 de la mañana, y llegará a Tapachula a las 13:00 horas. Luego, saldrá de esta ciudad a la Sultana del Norte a las 13:45, para llegar a las 16:20 horas.

Estos tres nuevos vuelos directos a Monterrey, añadió, serán en un moderno avión Airbus A320, con capacidad de 170 pasajeros, un modelo comercial con sistema de control con mandos electrónicos digitales.

Asimismo, que con estos seis vuelos por semana a esa región del norte del país por parte de Volaris y de Viva Aerobús, la población va a tener a la vista una competencia de precios, pero el usuario tiene que saber en qué cosiste que Viva Aerobús sea de bajo costo, para que no se sienta defraudado.

Con respecto al fenómeno migratorio, comentó que durante cinco meses que culminó el pasado 14 de septiembre, los migrantes ocupaban los vuelos aprovechando el programa CBP One que lanzó Estados Unidos y el permiso de parte de Migración para que el traslado a la frontera norte fuera también por la vía aérea.

Eso provocó que los vuelos salieran con todos los asientos ocupados, y ahora que ya no está el programa CBP One y octubre es de temporada baja, de todas formas hay una ocupación del 90 por ciento, pero de diciembre a enero, puede ser que se sature de nuevo.

Por eso, insistió, quien quiera volar a Monterrey, tiene que hacer sus reservaciones con anticipación porque, si se quiere comprar boletos 24 o 48 horas antes, el costo es tan elevado, como estuvo sucediendo hace poco cuando un viaje a México costó hasta 14 mil Pesos.

Finalmente, dejó en claro que todavía no hay nada seguro en el sentido de que algún vuelo que salga de Tapachula lo vayan a mandar al aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), y que por fortuna, continuarán arribando en el Internacional de la Ciudad de México (AICM). EL ORBE / Nelson Bautista