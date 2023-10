Sin Avances las Investigaciones de Alumnos Intoxicados en la Federal No. 2

*Escuelas Aplican Medidas de Seguridad Emergentes.

Tapachula, Chiapas; 27 de Octubre del 2023.- Conforme pasaron las horas de este viernes se conoció que fueron al menos 20 alumnos de la Escuela Secundaria Federal No 2, “Fray Matías de Córdova y Ordóñez”, de esta Ciudad, los que resultaron intoxicados en la víspera.

Y es que el jueves al mediodía hubo una movilización policíaca y de cuerpos de emergencia hacia ese plantel, ubicado en el fraccionamiento Los Laureles, desde donde se había emitido una alerta de seguridad por la salud de varios alumnos que de manera repentina se habían desmayado.

Al principio se dijo que se trataba de ocho estudiantes, pero algunos padres de familia ya reconocieron que sus hijos también presentaron síntomas de intoxicación, aunque no quieren que se les interrogue ni trasciendan sus identidades, para no violar sus derechos humanos.

Las clases siguieron con cierta normalidad este fin de semana, pero se reforzó la seguridad en las entradas y las instalaciones, aunque no hubo algún informe de lo ocurrido de parte de las autoridades educativas.

Algunos mentores solicitaron esa información, pero les dijeron que se estaban haciendo las investigaciones y en su momento se les daría los resultados, aunque por lo pronto continuó el hermetismo.

El acontecimiento alertó también a otras instituciones y este viernes también implementaron diversas medidas de vigilancia, tanto en las mismas escuelas, como en las inmediaciones, incluso la verificación de objetos personales de los alumnos, aunque nadie quiere decir las justificaciones.

Tampoco se ha querido revelar «por motivos de seguridad» los informes de las corporaciones que intervinieron, los cuerpos de emergencia y de los paramédicos.

Se espera que, aún cuando se guarde la secrecía por alguna causa, se vuelvan a implementar todas las medidas que se hicieron el año pasado, porque de alguna forma u otra sirvieron para frenar los casos, pues ya se habían extendido a otras escuelas de diversos municipios. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello