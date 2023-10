Por Pésimo Servicio y Altas Tarifas de Taxistas en Tapachula Urge la Llegada de Uber

*Sostiene el Dirigente de la CIOAC.

Tapachula, Chiapas; 29 de Octubre del 2023.- «Es urgente hacerle un llamado al secretario de Movilidad y Transportes del Gobierno Estatal, Aquiles Espinosa García, para decirle que en Tapachula y en todo el Soconusco, hay un abuso excesivo en las tarifas que se están aplicando tanto en el servicio de taxis como el transporte público colectivo».

Así lo dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, Ángel Morales Vázquez, dirigente local de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), quien aseguró que es importante decirlo, ya que se trata del transporte urbano y foráneo.

En el caso de las colectivas, explicó, las madres de familia que llevan a sus hijos a las escuelas o bien van por ellos, tienen que esperar entre una hora o más para poder abordar, provocando que pierdan tiempo y en ocasiones ya no llegan puntuales a los centros educativos.

Añadió que eso se debe a que las unidades ya resultan insuficientes para proporcionar el servicio, pero también los operadores prefieren levantar a los migrantes y no a los mexicanos, por el simple hecho de que a aquellos les cobran más caro aprovechando que no todos saben cómo es el manejo del dinero mexicano.

Por eso hacen un llamado a las autoridades del Transporte para que volteen la vista hacia el Soconusco, «porque también en el servicio foráneo es lo mismo, como es el caso de quienes viajan a los municipios de la Costa, ya que tienen que hacer largas filas para abordar el transporte”.

Asimismo, es urgente que esa dependencia, a través de la delegación en esta Ciudad, se ponga a trabajar y realice operativos, porque es un total abuso el que cometen los operadores de taxis en el cobro por corrida.

Por otra parte, dijo que no entiende por qué Tapachula, que es la segunda Ciudad más importante del Estado de Chiapas, no se le permite contar con una plataforma del servicio Uber, para contrarrestar el mal servicio actual tanto de taxis como de colectivas. EL ORBE / Nelson Bautista