Imparable la Inseguridad en Infonavit Las Vegas

* De Adorno la Caseta Policiaca.

Tapachula, Chiapas; 12 de Noviembre del 2023.- Los habitantes del fraccionamiento Las Vegas, al surponiente de la Ciudad, ya no saben con quién acudir, pues la delincuencia los ha abarcado y no hay ninguna autoridad que pueda meter freno a este problema, el cual se agudiza cada día.

En entrevista con rotativo EL ORBE, Fadua Carbot Trujillo, coordinadora de la colonia, aseguró que ya sea temprano o de noche, los ladrones entran a robar, alguno a través de los techos de las casas a donde se suben sin ninguna pena, y se llevan todo lo que pueden, aprovechando que los dueños van a su trabajo.

En ese lugar existe una caseta de policía, añadió, pero ya tiene años en que permanece en abandono, como adorno, sin un elemento, llena de basura, y sin que alguien pueda atender los llamados de auxilio de la población.

Afirmó que no saben si los delincuentes son de Tapachula o llegan procedentes de otros lugares o países. Lo único cierto es que arriban muy quitados de la pena a cometer sus fechorías, a sabiendas de que la Policía Municipal no realiza labores de patrullaje en esa área.

Asimismo, comentó, los únicos que llegaron en una ocasión fueron los trabajadores de “Parques y Jardines” para podar algunos árboles, ya que los mismos estorbaban la visibilidad al cubrir el área donde están colocadas las lámparas de alumbrado público. Pero al parecer, la intención era por cuestiones preelectorales.

Sin embargo, en el tema de seguridad, las autoridades municipales no han hecho absolutamente nada, todo sigue igual o peor, y no hay a quién acudir para reportar cualquier intento de robo, y no cuentan ni siquiera con un número telefónico para los reportes.

Ojalá que las autoridades municipales ya se pongan a trabajar y atiendan esa denuncia, así como ordenen a su jefe policíaco que envíe uniformados para realizar patrullajes en ese sector y disminuir los asaltos y robos, señaló. EL ORBE / Nelson Bautista