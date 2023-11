En Tapachula, Rutilio Escandón Inaugura el Parque Central Miguel Hidalgo y Calles en la Colonia 5 de Febrero

El Mandatario Estatal destacó también el puente a desnivel que se construye en el Mercado San Juan, además de anunciar que se ampliará a cuatro carriles el Libramiento Sur, desde Sam’s Club hasta Tuxtla Chico.

*JUNTO A LA ALCALDESA ROSY URBINA, EL GOBERNADOR RECORRIÓ ESTE ESPACIO QUE SERVIRÁ PARA EL SANO ESPARCIMIENTO DE LAS FAMILIAS TAPACHULTECAS, ADEMÁS DE BRINDAR UNA IMAGEN MÁS MODERNA.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la rehabilitación del Parque Central Miguel Hidalgo de Tapachula y la pavimentación de calles en la colonia 5 de Febrero, donde destacó que a este municipio se le está dando un nuevo rostro, digno y que proporciona mayor seguridad y desarrollo.

Al expresar su reconocimiento a la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, por invertir el presupuesto en lo que la población necesita, como lo son en estas obras, Escandón Cadenas señaló que en el Parque Miguel Hidalgo se sembraron más de 100 árboles, y ahora es un espacio para el sano esparcimiento de las familias, centro del movimiento económico, pero también es el corazón de Tapachula.

Asimismo, celebró la pavimentación con concreto hidráulico de la 1ª Avenida Norte, de la Calle 19 a la 25 Poniente, lo cual abona al progreso y atiende la necesidad de brindar mayor seguridad a la población, especialmente a las niñas y mujeres. Además, detalló que se hicieron banquetas y guarniciones; se rehabilitó el drenaje pluvial y sanitario; se mejoró el alumbrado; y se instalaron juegos infantiles y un gimnasio al aire libre.

“Se está dando una nueva imagen a Tapachula, que haya más negocio y comercialización de los productos, que podamos disfrutarlo las generaciones presentes y futuras. Estas obras constatan que ahora se hacen realidad los sueños de la gente, y seguirá la inversión en la Perla del Soconusco”, dijo al mencionar que se hará un puente a desnivel, se mejorará el mercado y se ampliará a cuatro carriles el Libramiento Sur, desde Sam’s Club hasta Tuxtla Chico.



En nombre de las y los beneficiarios, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez manifestó su cariño al gobernador Rutilio Escandón y resaltó las acciones que ha impulsado a favor de este municipio: “Este es un día de fiesta y debería durar cuatro o cinco días, el centro histórico de Tapachula es el motor económico de la ciudad, hay quienes dicen que son las plazas, pero no es así, aquí caminan unas 17 mil personas y propiciamos una economía circular”.A su vez, la alcaldesa Rosy Urbina agradeció el respaldo del Gobierno Estatal para que la Perla del Soconusco saliera del abandono, y precisó que se está realizando más infraestructura gracias a los ahorros presupuestales y a la aplicación correcta de los recursos públicos, siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.“Juntos seguiremos adelante. Este parque es de convivencia y cohesión social, nos esforcemos para que esté limpio, que lo disfruten de manera armónica, así mantendrá la imagen preciosa, porque cuando uno ve el museo, la iglesia, árboles y palmeras, se siente orgulloso de haber nacido aquí. El compromiso es seguir trabajando todos los días sin pretextos, con honestidad y responsabilidad: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, finalizó.Estuvieron presentes: la diputada local, Yolanda Correa González; el diputado local, Yamil Melgar Bravo; el secretario de Obras Públicas Municipal, Andrés Santiago Martínez; así como familias beneficiadas con estas acciones. Comunicado de Prensa