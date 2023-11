Coca-Cola Subirá Precios de sus Productos

*A Partir de Hoy Lunes0

Ciudad de México; 12 de Noviembre.- A partir de este lunes 13 de noviembre, el costo de productos Coca-Cola registrará incrementos de precios, de acuerdo con listas actualizadas distribuidas entre establecimientos.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) informó desde este fin de semana sobre el ajuste de precios de las bebidas, los cuales no incluyen a Acapulco ante la situación de emergencia que se mantiene.

«Nos hemos enterado que Coca Cola, en solidaridad con la población de Acapulco, no aumentará sus precios hasta el próximo año en la zona afectada por el huracán ‘Otis’. No obstante, en el resto de los Estados el incremento entrará en vigor a partir del lunes 13 de noviembre del 2023 en algunos de sus productos. Se prevé que el aumento promedio será de un peso», dijo la ANPEC.

De acuerdo con el organismo, los productos de Coca-Cola habían pasado un año sin incrementos con lo que entre los factores del alza de precios está la inflación que prevalece en materias primas, principalmente en productos como el azúcar.

Por ello, la lista de aumentos de algunos precios queda de la siguiente manera:

Retornables

*Coca-Cola 235 ml: Sube de 7 a 8 Pesos.

*Presentación 1.25 lt: Incrementa de 22 a 23 Pesos.

*Coca-Cola 2.5 lt: Sube de 29 a 32 Pesos.

*Coca-Cola Desechable

*Presentación de 355 ml: Sube de 16 a 19 Pesos.

*1.35 Lt: Aumenta de 24 a 26 Pesos.

*Presentación de 1.75 ml: Sube de 29 a 31 Pesos.

*Coca-Cola de 2.25 Lt: Sube de 33 a 37 Pesos.

*Coca-Cola de 2.75 Lt: sube de 38 a 43 Pesos.

Coca-Cola sin azúcar:

*300 ml: sube de 7 a 10 Pesos.

*Lata sin azúcar 355 ml: sube de 17 a 18 Pesos.

*Coca sin azúcar 600 ml: Sube de 12 a 14 Pesos.

*Coca sin azúcar de 3 litros: sube de 30 a 37 Pesos.

Otros productos que también experimentarán aumentos de precios son los de sabor. En el caso de Mundet de sabores de 2 litros sube de 21 a 22 Pesos; Del Valle Fizz Lata de 600 ml sube de 13 a 16 Pesos y el Vallefrut de 600 mililitros sube de 15 a 16 Pesos.

En el caso del agua Ciel, la presentación de 600 ml aumenta de 9 a 10 Pesos; Un litro aumenta de 11 a 12 Pesos y las presentaciones de 10 y 20 litros aumentan de 38 a 39 Pesos y de 49 a 52 Pesos. Sun