Roberto Rock Asume la Presidencia de la SIP

* Releva a Michael Greenspon.

Ciudad de México, 12 de Noviembre.-Roberto Rock, director de La Silla Rota, asumió la presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en lugar de Michael Greenspon, periodista del diario The New York Times.

En su discurso, dijo que los adversarios a la libertad trabajan alineados con el mismo discurso de narrativa y están hermanados.

«Los peligros a la subsistencia del periodismo libre nos son comunes a todos. Entonces, complemento las preguntas de hoy a ustedes… Si no lo hacemos unidos, juntos del brazo, en alianza con otros, construyendo un frente común si no lo hacemos así entonces cómo».

«Desde estos conceptos y con esta hoja de ruta la SIP plantea las siguientes designaciones: comisiones Comisión de Libertad de Prensa, subcomisión de periodistas en el exilio, se trabaja para integrar una línea entre periodismo y migración», consideró.

La SIP es una organización integrada por más de mil 300 medios impresos, televisoras, radios, asociaciones de prensa y empresas proveedoras.

Además, recibe contribuciones de sus miembros, donaciones de terceros y genera fondos a través de sus eventos.

Ha realizado más de 700 visitas y misiones a 22 países, movilizando a más de dos mil 200 socios en tareas a favor de la libertad de prensa, en contra de dictaduras, gobiernos totalitarios y grupos de poder de cualquier orientación política, de Perón a Maduro, de Castro a Pinochet. Sun