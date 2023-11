Cientos de Familias Damnificadas del Stan Siguen sin Recibir Escrituras

*A 18 Años del Paso del Huracán.

Tapachula, Chiapas; 17 de Noviembre del 2023.- A 18 años del paso del huracán Stan por territorio chiapaneco, aún hay cientos de familias que no cuentan con escrituras de las viviendas a las que fueron reubicadas durante el proceso de reconstrucción de las zonas devastadas por ese fenómeno natural.

Por ejemplo, María del Rosario Vilches Villalobos, tesorera de la Asociación Civil de la colonia San Jorge, dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, que tan solo en esa comunidad hay alrededor de 500 familias afectadas por no contar con sus escrituras, y han estado gestionando y suplicando por ellas desde el 2008.

En ese insistir, han tenido que ir varias veces a la Ciudad de México y a Tuxtla Gutiérrez, y aún cuando han sido bien atendidos, se han sorprendido del rezago y girado instrucciones para que se resuelva el problema de inmediato, hasta ahora siguen siendo un tema pendiente de hace casi dos décadas.

En las mesas de trabajo a las que han asistido para tratar el tema con las autoridades, de acuerdo a su versión, han llegado también los representantes del predio en el que se construyó esa colonia.

«A quién no le gustaría tener ya los papeles en la mano. Muchas personas ya se han muerto y quedado esas casas al aire, porque no tienen los documentos. No sabemos qué pasa porque ni el gobierno ni los antiguos dueños del predio se ponen de acuerdo», afirmó.

Y es que las cosas se han agudizado luego de que en sexenios anteriores supuestamente las autoridades de entonces dejaron un adeudo de 16 millones de Pesos al dueño de los terrenos y este a su vez al banco.

Ahora, esa persona está exigiendo el pago de 90 millones de Pesos, con el argumento de capital más intereses y gastos, pero se convirtió en un adeudo que las dependencias actuales no quieren reconocer.

«Las casas no se pueden heredar en caso de un fallecimiento, porque no tenemos ningún papel, más que nuestro certificado de vivienda», señaló al reconocer que cada día que pasa crece la sospecha que en, años atrás, alguien se llevó el dinero.

Por su parte, Irma Vázquez de León, vocal de la Asociación Civil San Jorge, agregó que tienen contemplado seguir con más fuerza en esa lucha por sus escrituras y concluya el sexenio sin soluciones, porque llegarán nuevas administraciones y habría que empezar de nuevo.

Hizo énfasis que ha empezado un largo proceso electoral «y esto se va a quedar al aire. Imagínense otro sexenio con otra persona que no nos va a hacer caso». EL ORBE / JC