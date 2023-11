Laguna de Aguas Negras Causa Foco de Infección en Cacahoatán

*El Alcalde Rafael Inchong ni se Inmuta.

Cacahoatán, Chiapas; 17 de Noviembre de 2023.- Vecinos de la 14 Calle Oriente y 25 Avenida Sur, barrio Álvaro Obregón del municipio de Cacahoatán, volvieron a hacer pública su inconformidad ante los medios de comunicación, debido a que existe en este lugar “una laguna de aguas negras” que sigue creciendo; mientras que el presidente municipal, Rafael Inchong Juan, sigue sin atender esta demanda social.

Los inconformes, por medio de Juan Carlos “N” enviaron fotos y videos de las condiciones en que se encuentra un drenaje que a todas horas expide aguas negras pestilentes, lo cual representa un verdadero foco de contaminación para los vecinos del lugar y la población que transita por esta zona.

Esto, a pesar de las quejas y demandas ciudadanas de parte de integrantes de Comités de Barrio, vecinos, así como padres de familia, estudiantes y personal docente de la escuela “Juan Sabines Guerrero” ubicada en la zona; pero lamentablemente no hay poder humano que haga entrar en razón al Edil de Cacahoatán.

Los denunciantes también manifestaron que han acudido infinidad de veces a la Presidencia Municipal, en donde los empleados de la comuna solo les informan que Rafael Inchong no se encuentra, “que está de viaje”, aunque no especifican qué tipo de viaje.

Sin embargo es del dominio público, que el Edil emanado de las filas del Partido del Trabajo no se presenta a trabajar, y casi siempre anda ausente de sus funciones.

Cabe mencionar que la laguna de aguas negras en mención, cumplió ya cuatro años de existencia, por lo que los lugareños siguen en los preparativos para realizar una singular protesta, celebrando un año más de este vertedero de aguas pestilentes, en donde estarán invitando a la población en general y los medios de comunicación, para que todos se enteren del abandono en que se encuentra este municipio fronterizo. EL ORBE/Ernesto López Quinteros