Carece de Información de Todos los Participantes Para Elección Judicial

*Afirman Ciudadanos.

Tapachula, Chiapas, 29 de mayo de 2025.- A tan solo unos días de celebrarse la elección de magistrados y magistradas en Chiapas, programada para el próximo 1 de junio, la ciudadanía de Tapachula enfrenta un panorama de desinformación que amenaza con impactar su participación electoral.

Vecinos de diversas colonias señalan que no cuentan con información clara ni accesible sobre los perfiles de los aspirantes, situación que los obliga a votar sin conocer a quiénes estarán eligiendo. “Como ciudadanos tenemos que ir a votar, aunque desafortunadamente no tenemos información concreta de cada uno de los contendientes”, expresó Gloria Sánchez, vecina de la colonia Benito Juárez, reflejando la frustración de muchos votantes.



La falta de campañas informativas ha generado una sensación de abandono por parte de las autoridades electorales. A pesar de ello, algunos ciudadanos confían en que el Poder Ejecutivo haya hecho un análisis previo y adecuado.Tenemos que cumplir con ese mandato, prácticamente a ciegas, pero al menos confiamos en que ellos ya revisaron a los candidatos”, agregó.Además de la falta de difusión, la brecha digital se presenta como otro obstáculo significativo. La recomendación de consultar el portal del Instituto Nacional Electoral (INE) resulta poco viable para muchas comunidades de la región, que no cuentan con internet ni electricidad.Qué pasa con aquellas comunidades donde no hay ni luz, menos que haya internet. Entonces sí tendríamos que ir a votar a ciegas, cuestionó la ciudadana, evidenciando la desconexión entre las autoridades y la realidad de muchas zonas rurales.La confusión también se extiende al desconocimiento general del proceso electoral. Algunos ciudadanos, como Alberto Escobar, afirmaron que, aunque sí planean votar, no saben dónde ni a qué hora hacerlo, ni tienen información sobre los candidatos. “Claro que sí voy a ir a votar, eso es lo que ando viendo. Sin embargo, reconozco que tengo muy poca información”, comentó.Casos como el del señor Escobar reflejan una preocupación creciente entre la ciudadanía: la falta de información básica sobre el proceso puede afectar la legitimidad de los resultados y la calidad de la participación democrática. Ante este panorama, se vuelve urgente que las autoridades electorales, junto con los medios de comunicación, redoblen esfuerzos para garantizar una elección informada, accesible y equitativa. EL ORBE/Nelson Bautista