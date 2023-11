Impulsan Programa Escolar Para Orientar a Adolescentes Sobre el Ciclo Menstrual

*UNICEF y Organización Civil.

Tapachula, Chiapas; 21 de Noviembre del 2023.- La organización internacional «Cadena» puso en marcha un programa en Tapachula el cual busca que las niñas conozcan y aprendan todo lo relacionado con el ciclo menstrual y con ello, el tabú que hasta ahora ha representado.

Mariana González Magaña, directora de comunicación de ese organismo, dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, que las acciones la llevan a cabo en alianza con la Unicef y tiene como nombre «Periodos en movimiento», por ello acuden a las escuelas primarias para hacer un diagnóstico para saber cómo está la infancia en torno a ese tema.

Es necesario conocer qué tanto saben los niños y niñas acerca de esa situación natural, si ahora hay alguna diferencia o rezago dependiendo el género para realizar talleres.

Esto tiene dos finalidades. Por un lado se realiza una investigación para ver qué tanto las infancias como las personas en situación de movilidad, gestionan su menstruación, y por otro, informar y educar respecto al tema y de cómo funciona su cuerpo.

«Hay bastantes malentendidos o falta de explicación en ciertos conceptos y módulos anatómicos que se utilizan para explicar acerca de todo ello, sobre todo lo relacionado con el ciclo menstrual ovulatorio», comentó.

De igual forma, que hay un gran interés de parte del alumnado, porque hay una diferencia entre quinto y sexto grado respecto al conocimiento que tienen, y coinciden con la llegada de la primera menstruación y todo se vuelve vivencial.

«Cuando hablamos de la menstruación, muchas veces no lo hacemos con el término correcto, sino con eufemismos. Es un tema que -en general- quienes vivimos con un ciclo menstrual ovulatorio, somos personas infantes o adultas con poca información», abundó.

Lamentó que la realidad es que, desde la ginecóloga, no hay mucha información que se les proporcione a las personas que no son médicos. Entonces eso impacta en el conocimiento que reciben las infancias desde casa.

«Les estamos explicando cada cuándo es, también los rangos. Ahorita hay todo un cambio de enfoque sobre lo que es normal o lo que es natural. Una menstruación digna es aquella con la que podemos vivir cada mes, sin que afecte nuestras actividades», concluyó. EL ORBE/ JC