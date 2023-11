La Corrupción en el INM Creció mil por Ciento: Abogados

*Litigantes Señalan la Urgencia de Reformas en Materia Migratoria.

Tapachula, Chiapas; 23 de Noviembre del 2023.- «La corrupción en el interior del Instituto Nacional de Migración (INM) ha crecido alrededor de mil por ciento en estos cinco años», señaló el abogado José Luis Pérez Jiménez.

El litigante, miembro de un grupo de especialistas en materia migratoria, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que mucho de esa impunidad de las irregularidades de parte de agentes y mandos de la dependencia, se debe lagunas jurídicas.

Por ejemplo, señaló, no ha habido una reforma constitucional migratoria que permita las figuras contempladas en la Ley de Migración, como la estancia de Visitantes por Razones Humanitarias, el Residente Temporal o el Permanente, y como no está elevado a rango constitucional, constituye una facultad discrecional del mismo INM.

Según su punto de vista, el problema migratorio en México es añejo, pero en los últimos cinco años ha tomado grandes dimensiones, hablando del éxodo masivo que llega a Tapachula de todas partes del mundo.

«Es una problemática estructural que no se puede neutralizar, revertir o querer solucionar con un enfoque policíaco. Por eso es necesario que los gobiernos de la región se involucren en el tema», señaló.

De igual forma, no es suficiente que el Gobierno de México otorgue fondos económicos para los países de Centroamérica, con programas como «Sembrando Vidas» o el de «Jóvenes para el futuro», señaló, «eso no es ninguna solución, porque al final de cuentas esos millones de dólares que envía México a esos países, no se sabe a dónde van a parar, quién los va a administrar o fiscalizar, ni tampoco hay un manual de operaciones regional para la vigilancia de esos recursos».

Por eso, insistió lo calificó como un problema que requiere de una visión multilateral, «ya que México y el resto de los países en Latinoamérica están reprobados en los programas para solucionar la crisis migratoria. No han hecho nada para mitigar los impactos socio económicos negativos del flujo migratorio irregular».

Ante ese panorama, concluyó, «es necesario que México y todos esos países hagan reformas a su marco normativo, porque mientras eso no ocurra, la corrupción sigue creciendo». EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello