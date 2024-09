Debido a Sobrepoblación, Niegan Acceso a Migrantes en Albergues de Tapachula

*Extranjeros Exigen Intervención de la Iglesia Católica.

Tapachula, Chiapas; 28 de Noviembre del 2023.- A migrantes que llegan a esta localidad del sur de México, sin dinero y suplicando ayuda en los albergues, les ha negado el acceso y los dejan en la calle, con el argumento que ya no tienen espacio.

Misael Lagos, de origen hondureño, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que en el caso de un albergue católico del oriente de la Ciudad, se les descompone la comida en lugar de distribuirla entre los que están afuera clamando por eso, y quizá eso deba que la adquieren de donaciones y no le dan el valor adecuado, incluso prefieren tirarla antes de darles a los que tocan a sus puertas.

El alimento lo tiran en tambos y después lo entregan a los camiones recolectores de basura, aseguró, mientras en la banqueta «habemos muchas familias y todos los días llegamos bastantes de diferentes países, no solo de Honduras, y la verdad que ellos prefieren mejor botarlo que compartirlo con la gente que viene llegando cada día, a nadie le dan albergue de entrada».

Reconoció que adentro hay grandes molestias entre la comunidad migrante, sobre todo por los robos, «se pierden teléfonos y dicen que los mismos guardias les han dicho, que si ellos abren la boca, andan diciendo que se perdieron las cosas, los van a desechar para afuera».



Hay muchos robos y entre ellos mismos lo hacen, pero que culpa a los de afuera, que ni siquiera tienen la posibilidad de entrar, “y a nosotros en la calle no se nos pierde nada», aseguró.Por eso hizo un llamado a la Iglesia Católica y a los encargados de esas instalaciones, a que tengan conciencia con la gente, «porque todos merecemos apoyo, somos humanos que solo queremos un futuro mejor».Por su parte, Julia María, también de Honduras, aseguró que llegó con otra familia y un bebé de cuatro días de nacido, pero que no los dejaron entrar aún cuando en esos momentos había una tormenta, y que ella trae consigo a sus dos hijos pequeños.«Lo único que nos dijeron fue que no daban espacio porque estaba lleno, que los sábados y domingos no entraba nadie, hasta el lunes. Tuvimos que envolver al bebé y a mis hijos con bolsas de plástico por la tormenta, y nos quedamos en la calle», según narró.Luego se percataron que se fueron unas 200 personas y por eso regresaron para duplicar el acceso, pero ahora les dijeron que no está el licenciado, que estaba haciendo papeleo, en reunión y otros pretextos. Por eso nos fuimos y ya no regresamos”. EL ORBE / JC