Realizan Jornada de Concientización a la Población Sobre la Diabetes

* Para Evitar Complicaciones de la Enfermedad.

Tapachula, Chiapas; 2 de Diciembre del 2023.- Médicos especialistas en el tratamiento de la diabetes y del pie diabético realizaron una jornada de concientización social en la comunidad, para evitar que la población contraiga la enfermedad.

Las acciones se llevaron a cabo en el Centro de Salud ubicado en la colonia Santa Clara, al suroriente de la Ciudad, donde se atendieron ese tipo de problemas, para lo cual acudió el personal médico especializado.

En entrevista concedida a rotativo EL ORBE, Samuel Morales Marroquín, especialista en medicina familiar, dijo que están llevando a cabo pláticas a manera de prevención de la diabetes mellitus, una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la glucosa elevada en la sangre, asociada con la falta de producción de insulina.

Se pretende exhortar a los asistentes no solo sobre la enfermedad, sino también sobre las complicaciones que la misma conlleva, como son los casos de los callos, hongos en las uñas, el mismo pie diabético que por ahora se está proyectando mucho, con el propósito de que la gente se cuide.

Asimismo, este padecimiento es más común entre la gente adulta. Es decir, entre más edad se tenga, mayores son los riesgos de contraer la diabetes o alguna de sus complicaciones.

Indicó que hay la posibilidad de que alguien menor edad puede contraerla, «lo que sucede es que, cuando alguien de 30 años ya la presenta, al llegar a los 50 ya es un poco más complicado su control”.

También comentó que un simple callo (heloma) en los pies o una uña enterrada, si no se atiende a tiempo podría derivar en un pie diabético, ya que producen algunas infecciones que poco a poco van generando heridas.

Dijo por último que, en la recuperación de la salud, no solo es responsabilidad del médico, sino de manera esencial del paciente en acatar las indicaciones, sobre todo en cuanto a las restricciones alimenticias y los cuidados pertinentes. EL ORBE / Nelson Bautista