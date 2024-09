Prevalecen los Feminicidios y la Violencia Contra Mujeres

*Según el Colectivo 50+1

Tapachula, Chiapas; 6 de Diciembre del 2023.- Este año ha sido muy difícil para Chiapas, donde prevalecen los feminicidios y se puede ver el sufrimiento de las familias, como ocurrió en Palenque, en Tuxtla Gutiérrez, en Tonalá, San Cristóbal de Las casas, Tapachula y en otros municipios, aseguró Denise López, del colectivo “50+1”.

En entrevista con rotativo EL ORBE, manifestó que hicieron un taller sobre las emociones, impartido por la psicóloga Isabel Badillo, en donde se pudo ver cómo las mujeres pueden manejar sus inquietudes para un desarrollo.

Todavía sigue el acoso y la inseguridad social, que no solamente afecta a las mujeres, sino que daña a las familias en general, dijo, porque al perder a una sola persona, se está afectando a toda una sociedad en su conjunto.

Por eso, consideró que hoy Chiapas es un foco rojo, sobre todo con el flujo migratorio, cuyo tema ha patentizado que, de alguna forma, exista más violencia, pues son muchas más las mujeres las que participan en ese tránsito, tanto así que ni siquiera hay un registro de ellas.

Al no haber datos o una gráfica donde aparezcan, señaló, no se pueden establecer denuncias públicas sobre estos acosos, agresiones o hasta feminicidios que sufren las mujeres y todo ello impide darles un apoyo.

Según su versión, este año también participaron en diversas áreas, como el de la salud, sobre todo en la prevención del cáncer. Además, la vinculación con las Notarías de Tapachula, con quienes se trató el tema del testamento. EL ORBE / Nelson Bautista