Se Inscribe Esli Álvarez Como Aspirante a la Alcaldía de Tapachula

*En el Proceso Interno de Morena

Tapachula, Chiapas; 23 de Diciembre del 2023.- El actual delegado de Obras Públicas en la región Soconusco, Isaí Esli Álvarez Arzate, se inscribió como aspirante a la alcaldía de este municipio en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

En entrevista con rotativo EL ORBE, dijo que están en ese proceso interno, «donde se registraron todos los que pretendemos gobernar Tapachula, y lo mismo en los diferentes municipios. En mí caso como aspirante a presidente municipal».

Según explicó, están caminando, cada quien haciendo lo suyo, en donde «hay unos que están simulando nada más, y se registraron para ver qué cargo obtienen, y habemos cuatro o cinco que sí estamos haciendo el recorrido en las comunidades y sectores».

Desde su punto de vista, lleva una amplia ventaja «porque estamos caminando los ejidos, cantones, barrios, colonias populares, la zona baja, mercados, reuniéndonos con el transporte y diversos sectores, para escuchar a todos».

No se puede pretender gobernar un municipio si no se recorre su geografía, señaló, sobre todo si no se escucha a los diferentes sectores, porque cada uno de ellos tiene una necesidad distinta.

Al referirse sobre el perfil que debe tener el candidato idóneo para representar a Morena en las próximas contiendas electorales, comentó que debe ser una persona natural de la izquierda, para que entienda las necesidades que la gente viene clamando con demandas muy añejas, y que está pidiendo justicia social en diferentes rubros, como es el tema de la infraestructura, que sea de manera equitativa.

Así también, que sea repartido el recurso, «porque tanto tienen derecho los que viven allá arriba como los de la ciudad, y los de Puerto Madero, Álvaro Obregón, Viva México, cantón Miramar, entre otros, debe ser de manera equitativa, y los gobiernos de izquierda planteamos eso».

No debe de haber desigualdades, insistió, sino más bien equidad, y el beneficio de ser colectivo hacia todos los sectores y ciudadanos.

Según su opinión, en la zona alta de Tapachula necesitan una vía de comunicación para conectarlos con el desarrollo, «pero en este momento hay grandes desigualdades porque sus jóvenes tienen que dejar de estudiar en algunas comunidades porque no tienen un camino, y tampoco hay acceso al transporte». EL ORBE / JC