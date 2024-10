Destrozada la 8ª. Avenida Norte en Tapachula

A Pesar de ser una de las más Transitadas de la Ciudad, Luce muy Deteriorada. ¿Y la Presidenta? Bien Gracias.

Juventino Hernández

Tapachula, Chiapas; 23 de Diciembre del 2023.- Toda la 8ª Avenida Norte, desde la 17ª Calle Poniente hasta la colonia “24 de Diciembre”, cerca de la entrada al “Parque del Café” de esta Ciudad, se encuentra en pésimas condiciones, llena de hoyos por todos lados, y es un riesgo latente tanto para automovilistas como para los transeúntes.

Así lo dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, Juventino Hernández López, habitante de ese sector, quien mostró gran preocupación porque los que viven en la colonia “24 de Diciembre”, para trasladarse a su trabajo deben pasar por esa calle intransitable.



Añadió que frente a las instalaciones de la Estación Migratoria “Siglo XXI” están realizando una obra, la cual ocupa casi toda la calle y no hay por dónde caminar, lo que hace que los que pasan por ahí corran el riesgo de ser atropellados por algún vehículo.Gente del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) es la que está trabajando en la obra frente a la Estación Migratoria, pero llevan mucho tiempo y no la concluyen. Mientras tanto, están causando incomodidad a los transeúntes y al tránsito vehicular.Comentó que no es posible que el Ayuntamiento tenga en el olvido esa avenida y no le presten atención, toda vez que la gente que vive en ejidos y colonias de la zona media y alta de Tapachula, para bajar a la Ciudad deben a fuerza pasar por ahí.Dijo que los baches por toda la 8ª Avenida Norte, incluso van más allá de la colonia “24 de Diciembre”. Por eso les preocupa que la autoridad municipal tenga en el olvido esa vía, tan importante porque ahí cerca hay varias colonias que, para ir al centro de la Ciudad, tienen que salir a esa carretera.Comentó por último que ojalá la alcaldesa, Rosa Irene Urbina Castañeda, se den una vuelta por ese lugar para que constaten lo intransitable que está esa vía y la manden a arreglar. EL ORBE / Nelson Bautista