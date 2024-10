Suspenden Pagos a Migrantes Inscritos en Programas de Gobierno

* Autoridades Federales Reanudarán Labores la Próxima Semana.

Tapachula, Chiapas; 23 de Diciembre del 2023.- El Gobierno Federal mexicano suspendió el pago a miles de migrantes inscritos en programas con ejercicio en la frontera sur de Chiapas, y por ello los extranjeros creen que la medida fue para tratar de evitar que gran parte de esos extranjeros salgan de la Ciudad en la caravana de este domingo

Juan Hilario Andrade, originario de Honduras, dio a conocer a los medios de comunicación que hasta el momento no saben qué está pasando con la retención de esos recursos económicos, y consideran que es para obligarlos a permanecer en la Ciudad, pues les dijeron que les pagarán, pero durante la semana.

«La verdad es que ya estamos desesperados y nos queremos ir, el dinero que nos pagan no alcanza para la comida», comentó, al informar que estaban cobrando en las oficinas ubicadas en las antiguas instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX), al sur de la Ciudad.

De igual forma, que temen que ese dinero se perderá. En su caso, tenía que realizar las actividades de limpieza en las oficinas y área de entrada al Panteón Municipal. «Si no me pagan, mi apoyo se perderá porque nos vamos a ir de Tapachula, ya que son muchos meses esperando por nuestros papeles».

Según su versión, el Gobierno Federal les debió de haber pagado a más tardar el miércoles 20 de diciembre, pero no ocurrió. Cada uno de ellos percibe un apoyo de 5 mil 140 Pesos mensual, por tareas de limpieza en parques, panteones, mercados y otras áreas públicas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello