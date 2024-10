Habitantes de la Costa y Soconusco Abarrotan Ríos por Fiestas Navideñas

Aprovecharon el puente y que los afluentes están relativamente limpios al haber concluido la temporada de lluvias.

Tapachula, Chiapas; 26 de Diciembre de 2023.- Ante la difícil situación económica que viven muchas familias en estos días festivos de fin de año, diversos grupos prefirieron abarrotar los ríos de la región, en las partes donde todavía es cristalina el agua, como el caso del río Coatán, por el rumbo del puente denominado Malpaso.

El pasado lunes 25 de diciembre se pudo apreciar a gran cantidad de personas, entre ellas adultos y niños, que disfrutaron del agua sin necesidad de exponerse a viajes largos o al peligro que encierra transitar por carreteras con mucho tránsito de vehículos.

Un caso concreto fue de Mario Moreno Sánchez, quien vive en la colonia Indeco Cebadilla, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, dijo que tradicionalmente año con año se dirige con su familia al río Coatán, por Malpaso, para disfrutar de la fresca corriente, lo mismo que hicieron muchas familias.



1 de 3

Así como él, otras familias hicieron lo mismo en otros ríos como en el Pumpuapa, Cahoacán, Suchiate, Huehuetán, en Huixtla, en el propio Coatán, dijo, pero en las partes de más arriba, así como en los ríos por el rumbo de Cacahoatán y Unión Juárez, donde aparte de limpia, el agua es más fresca.Agregó que visitar los ríos en estas fechas es sensato, pues no hay recursos suficientes como para pensar en viajes más largos o donde el gasto es mucho mayor por el traslado y por el tipo de alimentación o bebidas a la que hay que sujetarse. En cambio, en los ríos, normalmente se come y se bebe lo que se lleva de casa.Desafortunadamente, dijo, solo pueden utilizarse las partes de arriba de los ríos, ya que abajo, luego de atravesar poblados, como es el caso de los ríos Coatán, Texcuyuapan y Cahoacán, ya no se puede por estar muy contaminados, luego de las descargas residuales que reciben por todos lados.Ojalá las autoridades y la propia población contribuyan para evitar que las descargas de aguas negras caigan en los ríos, porque sería una forma de rescatarlos, señaló, y si no se les devuelve el 100 por ciento de limpieza, por lo menos que no estén totalmente contaminados como están ahora en las partes bajas. EL ORBE / Nelson Bautista