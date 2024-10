Tapachula Inundada de Fugas de Agua Potable y de Drenajes

* COAPATAP No las Arregla Pero Sí Incrementa Tarifas en los Recibos.

Tapachula, Chiapas; 28 de Diciembre del 2023.- Colonos de la 2 Calle Poniente entre 12 y 14 Avenida Sur, exigen el arreglo de una fuga de agua.

Desde hace más de cuatro meses hay una fuga de agua en la 2ª. Calle Poniente, entre 12ª y 14ª. Avenida Sur, y a pesar de que en su momento fue reportada en la oficina del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), no hay para cuándo sea arreglada esa falla.

Así lo dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, María Escobar, vecina de ese lugar, quien aseguró que es lamentable lo que ocurre con esa fuga, al estarse perdiendo el vital líquido en esa calle, mientras que en otras colonias de la Ciudad sufren por el desabasto.



Añadió que el Coapatap tiene una sucursal casi a dos cuadras de donde está la fuga, por lo que considera no es posible que el personal de esa empresa no se dé cuenta de la necesidad de arreglar esa falla para evitar la pérdida de un considerable volumen de agua diariamente.Por tanta agua que se pierde en esa área, dijo, los vecinos temen que después pueda haber hundimientos, poniendo en riesgo sus casas o sus propiedades al ser parte de los colapsos que puedan registrarse.Por otro lado, manifestó que en la 10ª. Avenida Sur, esquina con 2ª. Calle Poniente, también hay otra fuga, la cual afecta a quienes viven en todo ese sector. Esta fuga, también tiene ya varios meses vigente y no hay para cuándo sea arreglada.El mayor problema es que, tal vez para recuperar el costo del agua que se pierde a través de las fugas, los recibos que hacen llegar a los hogares tienen montos demasiado altos y no corresponden a la realidad, señaló.Y con la advertencia de que el recibo se debe pagar en el lapso que corresponde, porque de lo contrario, si no se cubre ese pago, existe la posibilidad de que al otro día, los empleados de Coapatap les corten el servicio, aseguró. EL ORBE / Nelson Bautista